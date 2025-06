Il sindaco di Lucca Mario Pardini a confronto con gli studenti: previsto anche un open day martedì 3 giugno

I giovani corsisti di “Sala Bar” e “Accademia Acconciatori” hanno potuto così rivolgere alcune domande al primo cittadino.

Un’ora di chiacchiere, domande dirette e confronto aperto col sindaco di Lucca, Mario Pardini. È capitato giovedì scorso agli studenti dei corsi IeFp (Istruzione e Formazione professionale) organizzati dall’agenzia formativa Per-Corso.

I ragazzi dei percorsi “Sala Bar” e “Accademia Acconciatori” hanno avuto l’occasione di parlare faccia a faccia con il primo cittadino, dentro le aule di via del Brennero. Niente discorsi ufficiali: un vero dialogo, dove ognuno ha potuto dire la sua.

In tutto, una cinquantina di studenti hanno partecipato all’incontro, accompagnati dal docente Samuele Cosentino e con la presenza anche del presidente del consiglio comunale, Enrico Torrini. Le domande? Tante e concrete: trasporti pubblici, sicurezza in città, ma anche riflessioni su come i giovani si sentono parte – o fuori – dalla società.

Il sindaco non si è tirato indietro, ma ha risposto con sincerità, facendo lui stesso delle domande ai ragazzi per capire meglio il loro punto di vista. L’obiettivo dell’incontro era proprio questo: avvicinare le nuove generazioni alla vita pubblica e alle istituzioni, cioè a chi prende decisioni per tutti.

Una politica più vicina ai giovani

Un obiettivo da raggiungersi non con lezioni teoriche, ma con un vero scambio. Un modo per far capire che la politica non è qualcosa di lontano e noioso, ma qualcosa che riguarda la vita di tutti i giorni – anche dei più giovani.

I corsi IeFp, lo ricordiamo, sono gratuiti grazie al finanziamento della Regione Toscana attraverso il Programma Europeo FSE+ 2021-2027. Essi fanno parte del progetto Giovanisì e servono a dare un’alternativa concreta a chi ha lasciato o rischia di lasciare la scuola, unendo materie “classiche” e competenze pratiche per il lavoro.

Per saperne di più

Per avere qualche informazione in più su questi percorsi, al fine di farsene una idea più chiara, martedì 3 giugno, dalle 15 alle 17 c’è un open day aperto a tutti.

Potranno essere visitate le sedi, conosciuti i docenti e incontrare chi già frequenta i corsi e ricevere così tutte le informazioni utili per poter eventualmente iscriversi.