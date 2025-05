Manifestazione a Borgo a Mozzano: in piazza in difesa dei servizi della Media Valle del Serchio

I cittadini protestano per sottolineare le criticità soprattutto in ambito sanitario e della viabilità stradale.

Partecipata e sentita la manifestazione svoltasi l’8 maggio nei pressi della rotatoria di Borgo a Mozzano, dove numerosi cittadini sono scesi in piazza per difendere i servizi fondamentali della Media Valle del Serchio, in particolare viabilità e sanità.

Al centro dell’attenzione la chiusura per tre mesi della Statale del Brennero, le numerose frane tra Calavorno, Chifenti e Borgo a Mozzano, e la soppressione del punto di primo soccorso.

Tra i presenti, oltre ai semplici cittadini, anche diversi amministratori locali: Yamila Bertieri e la dottoressa Maria Lotti, consiglieri comunali di Borgo a Mozzano; Annamaria Frigo e Laura Lucchesi da Bagni di Lucca; rappresentanti della Montagna Pistoiese; membri del Comitato Ambiente Sanità Diecimo e del movimento No Antenna Diecimo.

La dottoressa Lotti ha ricordato come da circa un anno sia in corso un’opera di sensibilizzazione sui problemi della sanità territoriale. Sono stati persi punti di riferimento importanti, come i medici di base, ed oggi la situazione è tale che si devono fronteggiare liste d’attesa interminabili, personale dimezzato nella medicina ambulatoriale, riduzioni nella guardia medica e solo due ambulanze medicalizzate operative.

Una manifestazione dal basso, trasversale e non partitica

Annamaria Frigo ha ribadito il carattere trasversale dell’iniziativa, priva di simboli politici, e ha sottolineato come la perdita di servizi essenziali e il degrado della viabilità rischino di svuotare la montagna, rendendola inospitale per i suoi abitanti.

Presenti anche alcuni cittadini e amministratori della Montagna Pistoiese, tra cui due consiglieri di Abetone Cutigliano, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza.

La questione critica della viabilità

La viabilità risulta essere decisiva per mantenere la residenzialità. Per chi vive di turismo e imprese, essere senza strade significa rendere tutto assai più difficile. Ecco perché servono interventi strutturali concreti, ribadiscono coralmente gli intervenuti al presidio.

Yamila Bertieri, tra i promotori della manifestazione, ha chiarito il senso dell’iniziativa: nessuna protesta contro i lavori infrastrutturali, bensì la richiesta che questi siano pensati con lungimiranza, sicurezza e attenzione per il territorio. Serve valutare una viabilità alternativa tra Piano della Rocca e Fornoli, per evitare ulteriori disagi legati alla precarietà della Statale del Brennero.