Non dovrai più pagare | La nuova sanatoria fiscale 2025 ELIMINA le cartelle esattoriali, ecco come funziona

Vediamo insieme i dettagli della nuova sanatoria fiscale 2025 che eliminerebbe le cartelle esattoriali in alcuni casi.

A prescindere da chi volutamente non è interessato a pagare i debiti e quindi non è minimamente preoccupato dal fatto di diventare moroso, ci sono anche molti altri cittadini che vorrebbero poter pagare le tasse in maniera regolare ma che per problemi improvvisi, sono impossibilitati da questo.

L’abbiamo visto soprattutto nel periodo del covid, quando improvvisamente siamo dovuti restare a casa e nel mentre, sono state diverse le attività che hanno dovuto chiudere, non potendo più lavorare. Quindi se non ci sono entrate è difficile poter pagare comunque quelle tasse che arrivano puntualmente mensilmente o annualmente a “bussare” alla porta.

Per questo motivo, la nuova sanatoria fiscale 2025 potrebbe risollevare gli animi di molti, visto che in alcuni casi potrebbe eliminare direttamente le cartelle esattoriali. Facciamo chiarezza di questo aspetto.

Le cartelle esattoriali e la loro rottamazione

La cartella esattoriale è quel documento con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invita il contribuente a pagare il debito ancora aperto nei confronti dello Stato o di enti pubblici. A prescindere da chi poi ha potuto dimostrare attraverso il ricorso, l’errore dell’inoltro di tale comunicazione, tutti gli altri debitori, sono chiamati a versare gli importi richiesti.

Qualora non disponessero dell’importo indicato nella cartella, il contribuente potrà richiedere il pagamento a rate, e sono molti coloro che trovandosi in questo contesto aspettano una delle varie sanatorie che lo Stato periodicamente mette a loro disposizione. Grazie alla rottamazione delle cartelle esattoriali, i cittadini potranno avere l’opportunità di saldare i propri debiti, versando soltanto la cifra dovuta, senza mora, sanzioni e aggio sul totale.

La sanatoria che elimina le cartelle esattoriali

Come mai si parla di sanatoria 2025 che andrebbe a eliminare le cartelle esattoriali dovute? Ebbene, come riportano da brocardi.it, lo Stato potrebbe pensare a un condono verso tutti coloro che dispongono di cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2010, questo aiuterebbe non solo i debitori, ma anche l’Agenzia delle Entrate, visto che i costi di riscossione molto spesso sperano gli importi dovuti. Questo si verifica perché i dipendenti pubblici impiegherebbero risorse tra cui raccomandate, lettere, notifiche e personale che cerca di incassare quelle somme ormai non più esigibili da anni.

Infatti, a oggi molte cartelle non possono essere estinte per diversi motivi: il contribuente risulta essere nullatenente, oppure con un’azienda ormai fallita o ancora deceduti, per non parlare di chi non ha eredi o per coloro che non possono pagare i debiti del parente.