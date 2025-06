Toscana, il conto arriva e fa PAURA | 30 giorni per pagare IMU, Rottamazione e IRPEF: questo il bilancio da incubo

I cittadini toscani avranno 30 giorni di tempo per pagare IMU, Rottamazione e IRPEF, questo è il bilancio che fa paura.

Per quanto i cittadini possano protestare, le tasse sono da pagare, se si vogliono poter fare progetti di vita, come l’acquisto di una casa o di una macchina, senza il rischio di vedersele portare via. D’altronde, per quanto in molti sottovalutano i rischi di inadempienza, sappiate che il pignoramento non è poi così lontano.

Per questo motivo fareste meglio ad acquistare un’agenda e creare una sezione per ogni mese, inserendo tutte le spese da pagare e le scadenze da rispettare, in modo da non farvi cogliere impreparati, anche perché le sanzioni sono sempre in agguato.

Ecco perché in toscana il conto che gli spetta potrebbe generare ansia tra i cittadini, visto che avranno 30 giorni di tempo per pagare IMU, Rottamazione e IRPEF. Facciamo chiarezza in merito.

Scadenze imminenti: IMU e Rottamazione

Come anticipato in apertura, secondo quanto riportato da ispacnr.it, il mese di giugno 2025 porterà diverse uscite ai contribuenti, i quali avranno diverse scadenze fiscali, purtroppo molto ravvicinate, motivo per cui, fareste meglio a dilazionare bene il vostro stipendio. Iniziate a segnare sul calendario questa data: 16 giugno 2025, giorno in cui scadrà il pagamento dell’IMU, cioè l’Imposta Municipale Unica.

Per chi non la conoscesse, questa imposta dovrà essere pagata da chi possiede immobili e la cifra sarà differente da cittadino a cittadino, in base al tipo di immobile e al comune di residenza. La seconda data da segnare è quella del 30 giugno, altro giorno fondamentale per molti cittadini, in quanto scadrà la rata della Rottamazione Quater, la cui regolarità nel pagare è fondamentale per mantenere l’agevolazione. Infatti grazie a questo provvedimento, i debitori potranno saldare i propri debiti tributari, rata dopo rata, senza dover pagare sanzioni e interessi.

Scadenze imminenti: l’IRPEF

I cittadini toscani dovranno pagare diverse tasse in questo mese di giugno, passiamo dall’IMU, alla Rottamazione, fino ad arrivare all’IRPEF. Prima di proseguire ci teniamo a precisare che tali scadenze non sono rivolte soltanto in Toscana, ma in tutta Italia.

Proseguendo quindi con le scadenze importanti da segnare sul calendario, in data 30 giugno, sarà previsto anche il termine utile per il pagamento dell’IRPEF, cioè l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, per chi decide di pagare tramite la ritenuta alla fonte. Siccome il pagamento di questa tassa è particolarmente complesso, fareste meglio a richiedere una consulenza fiscale per evitare errori di compilazione. La consapevolezza di tutto ciò e la preparazione accurata, vi aiuterà a pagare tutto, rispettando le date previste, senza incorrere così in multe salate.