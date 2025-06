Sono ancora in tanti a ignorare che a due passi da Lucca c’è un GIARDINO SEGRETO | Solo 2 persone lo hanno visto, è spettacolare

Vicino Lucca si nasconde un Giardino Segreto dall’estrema bellezza che solo in pochi in conoscono.

Tra le città più belle della Toscana troviamo senza dubbio Lucca. Famosa per le sue mura rinascimentali rimaste nel tempo intatte.

Lucca è una meta perfetta per chiunque desideri un’atmosfera unica dove storia, cultura e tradizione si fondono perfettamente.

Nella lista delle principali attrazioni vi sono: la Cattedrale di San Martino, celebre anfiteatro romano trasformato in piazza, e la Torre Guinigi. A queste poi si aggiungono il centro storico, ricco di chiese, torri medievali e palazzi eleganti.

Eppure solo in pochi sanno che a Lucca si nasconde un bellissimo giardino immerso nella natura, luogo ideale per chi cerca arte, storia e serenità.

Un Gioiello Nascosto a Lucca

Immerso nel verde delle colline toscana, si nasconde una splendida villa reale tra le più affascinanti delle regione. Le sue origini sono antichissime e risalgono al Medioevo. Tra il XVII e il XIX secolo è diventato anche dimora di nobili famiglie e, successivamente, di Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Stiamo parlando della Villa Reale di Marlia, situata a Capannori, a pochi chilometri da Lucca. Lo storico edificio colpisce subito per la sua eleganza e per i meravigliosi giardini che lo circondano.

Nel 2015 la storica villa, fu venduta agli attuali proprietari (Henric e Marina Grönberg), che se ne innamorarono accettando la sfida di riportarla al suo antico splendore aprendola per la prima volta al pubblico, in modo che tutti possano godere di tanta bellezza nascosta. Visitare questa residenza vuol dire fare un tuffo nel passato in un luogo dove il paesaggio e l’architettura sono in perfetta sintonia.

Cosa non perdersi in questo bellissimo Giardino

Una prima tappa da fare durante la visita della Villa Reale di Marlia è la Palazzina dell’Orologio. Qui si trova il museo della famiglia Pecci-Blunt, con collezioni che vanno dagli abiti talari a oggetti di vita quotidiana e manufatti delle tribù degli indiani d’America. Seguono poi i bellissimi appartamenti di Elisa Bonaparte Baciocchi. Al piano terra della villa, si possono ammirare stanze arredate nello stile Impero italiano, con riferimenti alla Roma imperiale e all’Egitto dei Faraoni.

Sempre in questa antica residenza c’è anche il più antico teatro all’aperto d’Europa creato nel 1952, il Teatro di Verzura. In questo posto si esibì anche Niccolò Paganini. Infine non possono mancare la Grotta di Pan, decorato con mascheroni e nicchie, il Giardino dei Limoni e il Viale delle Camelie. Quest’ultimo creato da Elisa Bonaparte, è uno dei punti più suggestivi del parco, con fioriture spettacolari in primavera.