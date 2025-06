Non molto lontano da Siena nasce il CASTELLO DISNEY d’Italia | Parigi perde il confronto e grandi e piccini vogliono venire solo qui

Un bellissimo castello vicino Siena, in grado di affascinare davvero tutti.

Disneyland Paris è uno dei luoghi più magici di sempre, dove i sogni diventano realtà e la fantasia prende vita in ogni angolo.

Un posto in grado di far sognare chiunque e di far tornare bambini anche gli adulti. Complice è anche la sua atmosfera, le attrazioni e i tanti personaggi Disney.

Eppure non tutti sanno che castelli bellissimi sono presenti anche nel nostro Paese e aspettano soltanto di essere conosciuti.

In pochi infatti sanno che in provincia di Siena, si trova un castello che merita assolutamente di essere visitato. Chiunque visiti questo luogo non vede l’ora di tornarci.

Un castello bellissimo a Siena

Nella lista delle città più belli d’Italia, spicca senz’altro Siena. Un gioiello medievale che conquista i visitatori con il suo fascino unico, le sue tradizioni e il suo patrimonio storico-artistico unico. Si trova nel cuore della Toscana ed è la meta perfetta per chi vuole vivere a pieno la regione. Il centro storico di Siena, parla da solo con le sue torri antiche e palazzi gotici rimasti intatti nel tempo. Non è un caso che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Da citare poi Pizza del Campo, una delle piazze più belle del mondo, famosa per la sua forma a conchiglia e per ospitare il celebre Palio, la storica corsa di cavalli che infiamma l’anima dei senesi due volte l’anno.

Ma è sempre in questo meravigliosa località che si trova un territorio famoso per essere ricco di castelli, oltre a pievi, abbazie e ville. Stiamo parlando di Sovicille, considerato uno dei luoghi più affascinanti della Toscana. Il territorio di Sovicille, in gran parte ricoperto da boschi e foreste, ha conservato il suo paesaggio incontaminato per secoli. A sud di Sovicille si trova il fiume Merse, una riserva naturale caratterizzata da una ricca e varia fauna terrestre e fluviale. Il centro storico del paese, posto ai piedi della Montagnola, è circondato da mura di origine quattrocentesca, e, nel XII secolo fu sede di un castello posseduto dal vescovo di Siena. A pochi chilometri da Sovicille sorge l’antica Pieve di Ponte allo Spino, una delle chiese di età romantica più importanti di tutta la Toscana.

Cose visitare

Nel territorio di Sovicille si nascondono dei borghi incantevoli. Tra questi spicca il borgo di Stigliano, con le sue tre colline occupate da altrettante torri o fortilizi. Molto suggestivi sono anche il borgo di Brenna, lambita dal fiume Merse e meta estiva di bagnanti e Ancaiano, con una bella chiesa attribuita a un disegno di Baldassarre Peruzzi. Infine Simignano, con la sua chiesetta romanica.

Infine da non perdere i meravigliosi castelli di questa località. I più noti sono il Castello di Celsa, il Castello di Montarrenti, il Castello di Capraia e altri.