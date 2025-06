Non distante da Grosseto nasce la PICCOLA BRUGES d’Italia | Scenario fiabesco e fiori ovunque, alle 17 tutti a giocare in piazza

La piccola Bruges italiana si trova a pochi passi da Grosseto, la cui piazza fiabesca attira le persone in piazza.

Il mondo è fatto di ricchezze tutte da esplorare, proteggere e conservare, in modo da lasciare senza fiato anche le future generazioni che si affacceranno alla vita. D’altronde come diceva Sant’Agostino d’Ippona: “Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”.

Ovviamente ognuno viaggerà in base alla propria possibilità economica, ma molte volte non c’è bisogno sempre di andare dall’altra parte del mondo per restare stupiti e iniziare a scrivere il proprio libro di vita, spesso basta raggiungere la regione a fianco.

È il caso della piccola Bruges italiana situata a pochi passa da Grosseto. Quello scenario fiabesco e quei fiori ovunque, vi faranno innamorare subito di quel luogo e della sua piazza giocosa.

Alla scoperta di Bruges

Ovviamente “la vera” Bruges se riuscite, almeno una volta nella vita dovreste vederla. Lo stesso discorso vale per tutta Italia e per le varie meraviglie sparse nel mondo. In merito alla capitale delle Fiandre Occidentali nella zona nord-ovest del Belgio, potrete restare affascinati da questo luogo meraviglioso attraversato dai suoi inconfondibili canali. Con quelle strade ciottolate e quegli edifici medievali che vi faranno fare un viaggio nel passato. Ma non solo, in quanto le case in mattoni, i vecchi ponti, i campanili e molti altri angoli suggestivi, non vi faranno mai riporre la vostra Reflex.

Il centro storico del paese fiammingo è stato proclamato con Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Si sviluppa su due nuclei medievali, il Burg e il Markt, dove potrete trovare siti culturali, varie raccolte d’arte e quelle botteghe di pizzi e merletti che oggi giorno in città non si trovano più. Tra le varie mete imperdibili da visitare, come il romantico Lago d’Amore, resterete piacevolmente stupiti anche a tavola. Birra, cioccolato e patatine fritte sono i tre protagonisti del luogo.

La piccola Bruges italiana

In attesa di partire alla scoperta del Belgio, una piccola Bruges tutta italiana la potrete trovare a pochi passi da Grosseto, dove quello scenario fiabesco, circondato da fiori, vi lascerà senza fiato. Parliamo di Santa Fiora, un borgo amiantino che domina la Sorgente della Fiora sul Monte Calvo. Questo borgo medievale è stato inserito nella lista ufficiale redatta da ANCI dei Borghi più belli d’Italia, oltre a ricevere la Bandiera Arancione del Touring Club. Sono molteplici i motivi per andare a scoprire questo luogo fiabesco, sicuramente per visitare i suoi castelli, palazzi e musei, fino ad arrivare alla suggestiva leggenda del Drago, la quale ancora non ha ricevuto risposta.

Che sia stato realmente un drago o un coccodrillo, come rivelato da John Thorbjarnarson, ad ogni modo cosa ci faceva quell’essere la cui metà del cranio è ancora conservata nel Convento dei frati di SS. trinità di Selva, nei boschi di Santa Fiora? Leggenda a parte, oltre alla parte storica, potrete svolgere diverse escursioni a piedi o in bicicletta. Potete mangiare nella frazione di Bagnolo chiamato, “il paese delle sette fonti”. In passato venivano lavati i panni e portati gli animali ad abbeverarsi. Insomma, come potrete leggere su visittuscany.com, i motivi per andarci questa estate in vacanza, sono parecchi, non credete?