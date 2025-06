Nel cuore del Mugello è stato scoperto il PAESE ETRUSCO fermo nei secoli | Qui sono tutti legati alle tradizioni di un tempo

Se ami la storia non puoi non visitare, almeno una volta nella vita, il Paese Etrusco. Qui si va a spasso nel passato.

Questo luogo è così speciale perché mette tutti d’accordo. Amanti dell’arte, del trekking e della natura, appassionati di preistoria e perfino di Rinascimento.

Qui puoi provare non una ma tante esperienze diverse assieme: il suo paesaggio è un crogiuolo di bellezze eterogenee.

L’armonia con cui coesistono i diversi elementi di questo Comune affascinano chiunque metta piede nel Paese Etrusco.

Colli e casolari, boschi di faggi, vette degli Appennini e uliveti, prodotti igp a cui nessuno potrebbe resistere: è un piccolo paradiso.

Paese Etrusco, l’angolo di paradiso nel cuore del Bel Paese

In Toscana c’è una zona molto nota, soprattutto agli appassionati delle due ruote. Si tratta del Mugello, mecca di chi ama la moto e la MotoGP. Gli amanti delle escursioni però sanno bene che questa area del Bel Paese offre anche tanto altro. Non solo autodromo ma anche storia e natura. C’è un posto, proprio nel cuore della regione, che andrebbe visitato almeno una volta nella vita, perché qui sembrano essersi date appuntamento tante forme di bellezza diverse, che coesistono in perfetta armonia. cascate, percorsi di montagna, chiese romaniche risalenti al XII secolo e tanto altro.

Qui ogni visitatore trova la propria dimensione. Chi ama l’arte non può perdere una visita al bellissimo Museo Archeologico Comprensoriale, che raccoglie antichi reperti risalenti al periodo preistorico fino al Rinascimento. Altra tappa fissa è la Pieve di Santa Maria a Dicomano, dedicata alla Madonna e edificata tra il V e il VI secolo. Scopri dove si trova e come si chiama il Paese Etrusco.

Dove si trova e come si chiama il borgo speciale del Mugello

Alle pendici dei monti del Parco nazionale delle casentinesi c’è un borgo speciale: è proprio il Comune di cui parliamo. Chi ama passeggiare per le vie dei centri storici, qui può respirare l’atmosfera di una volta, tra palazzi seicenteschi e settecenteschi edificati per ospitare le famiglie Della Nave e Dalle Pozze. Chi è sensibile al richiamo della natura può dedicarsi al trekking tra le vette del Monte Falterona e alle passeggiate tra boschi e ammirare il salto delle cascate dell’Acqua Cheta, che offrono uno spettacolo d’acqua senza pari.

Anche i golosi sono accontentati: questo Comune italiano è patria della buona tavola. Come si legge su www.visittuscany.com infatti, qui viene coltivata una vera eccellenza della penisola, un prodotto locale irresistibile dal sapore delicato e avvolgente. La castagna Igp Marrone del Mugello, da cui si ricavano prelibatezze dolci e salate e l’irresistibile castagnaccio. Il nome del borgo, da inserire sulle mappe, per scoprire questo piccolo paradiso è Dicomano.