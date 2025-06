Vai a Lucca e lì vicino scopri la presenza della PICCOLA BUCAREST | Svolti l’angolo e in un attimo senti Dragostea din tei ovunque

Come mai a Lucca si dice che sia presente una piccola Bucarest? Facciamo chiarezza.

Non è raro che molti luoghi in Italia siano paragonati ad altri di Stati differenti, magari per qualche caratteristica ambientale o di location. Alla fine come si dice “tutto il mondo è paese”. Ovviamente con questo non vuol dire che tutti i luoghi siano uguali.

Infatti bisognerebbe avere la possibilità di viaggiare, andando a visitare tutte le mete più famose che non solo l’Italia ma anche l’estero offre. Tra questi non possiamo non citare Bucarest, la cui fama è rinomata.

Eppure non tutti sanno che per qualcuno una piccola Bucarest è anche a Lucca, cerchiamo di capire il motivo di questa affermazione.

Cosa vedere a Bucarest

Prima di proseguire, volevamo aprire una parentesi su una città che viene spesso sottovalutata, in quanto si parla principalmente di Praga o di Budapest, mentre Bucarest chissà come mai la si considera soltanto come base di partenza per visitare la città di Dracula, cioè la Transilvania. Invece chi l’ha vista con i propri occhi si è dovuto ricredere, in quanto è una città molto bella da vedere, con edifici brutalisti, palazzi neoclassici, locali accoglienti dove mangiare, a prezzi contenuti. Inoltre se fate una ricerca online, ci sono molti travel blogger che hanno creato itinerari emozionanti in appena 3 giorni.

Per citarvi le parole riportate da ingiroconfluppa.com, il primo giorno potreste visitare per esempio la Strada Lipscani, Cărturești Carusel, Pasajul Macca-Villacrosse, Chiesa Stavropoleos e Palazzo CEC, passando poi al secondo giorno dove tra le diverse mete sono inserite Palazzo del parlamento, Museo Nazionale d’Arte e Galleria d’Arte Europea, l’Ateneo Romeo e altro ancora, arrivando così all’ultimo giorno dove un toccata alle terme vi farà rilassare prima della partenza, andando poi a prendere un caffè al Grand Café Van Gogh, la cui location è veramente molto familiare e accogliente.

La piccola Bucarest a Lucca

Ecco perché qualcuno ha paragonato questo piccolo comune di Lucca, alla piccola Bucarest italiana. Diciamo che dopo aver letto quei dati è partita subito la “Dragostea din tei mania”. Per chi era adolescente nel 2003 sa perfettamente di cosa parliamo, tutti cantavano il tormentone degli O-Zone, ovviamente a modo nostro, come solo noi italiani sappiamo fare, storpiando tutte le parole, azzeccando forse solo la pronuncia del ritornello storico, ma era comunque festa e divertimento assicurato.

Detto ciò, terminato il viaggio nel vialetto dei ricordi di quando la vita era un po’ meno complicata rispetto ad oggi, per cantarla alla Max Pezzali: “Come tanti anni fa quando per noi, Forse la vita era più facile…”, vi riportiamo i dati pubblicati da Wikipedia in merito ai dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2010 in merito alla popolazione straniera residente a Pieve Fosciana un comune italiano di 2210 abitanti: “la popolazione straniera residente era di 112 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano: Romania 54 2,20%”.