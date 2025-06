Poco distante da Firenze si erge la vera CITTÀ DELL’OLIO d’Italia | Lo usano ovunque, persino a colazione

Poco distante da Firenze si trova la vera città dell’olio d’Italia, ecco di quale luogo stiamo parlando.

Firenze viene da sempre definita come “la culla del Rinascimento” e questa profondità culturale che spicca in tutto il mondo, non si concentra soltanto per monumenti e per le opere di grandissimi artisti. Anche per la bellezza dei luoghi e per i prodotti tipici.

Quando si va in questa città ce ne si innamora per tutto quello che rappresenta. Se volete alternare la cultura alla tintarella, sappiate che Forte dei Marmi, Viareggio e Lido di Camaiore, tra le tante, vi attendono per godervi le loro spiagge e il loro mare cristallino.

Oltre a tutto questo, a pochi passi da Firenze, potrete ammirare anche quella che è stata definita come la vera città dell’olio d’Italia, il cui “oro liquido” è talmente famoso che lo si vorrebbe gustare sempre perfino a colazione.

Cosa gustare a Firenze insieme all’olio prelibato

Ovviamente a Firenze non mangerete soltanto olio, che per quanto è delizioso, necessita di essere accompagnato a piatti succosi, enfatizzandone ancora di più i gusti. Se andate in questa città toscana, non potrete assolutamente non gustare la mitica bistecca alla fiorentina. La prelibatezza della carne non necessita aggiunta di condimenti se non un po’ di sale e un po’ di olio appunto.

Oltre al loro punto forte ad attendervi ci sarà anche la ribollita (la zuppa di verdure e pane raffermo), il panino con il Lampredotto (una frattaglia di manzo con salsa verde), la schiacciata, la pappa al pomodoro ma non solo. Anche i pici all’Aglione (una tipica pasta condita con ragù al pomodoro), i crostini toscani (pane abbrustolito insaporito con olio e aglio) e così via. Insomma, come succede con ogni regione italiana, i turisti non sono mai morti di fame nel nostro paese.

La vera città dell’olio si trova in Toscana

A pochi passi da Firenze, tra una bellezza e l’altra, con una fetta di pane tostata a seguito, non potrete assolutamente non assaggiare quell’olio raffinato che viene prodotto in quei luoghi. Tant’è che viene appunto soprannominata come la vera città dell’olio d’Italia. Anche se comunque nel nostro paese, sono molteplici le regioni che hanno ottenuto questo riconoscimento.

Parliamo della città di Pontassieve, famosa proprio per la produzione di Olio EVO. Tant’è che qualche giorno fa si è tenuto un incontro celebrativo per l’olio extra vergine d’oliva. Si enfatizzava la sua bellezza, qualità e benessere che questo ingrediente porta sulle nostre tavole. L’incontro era infatti aperto a tutti i cittadini. I quali, dopo aver udito un po’ di teoria, potevano fare subito pratica con la degustazione dell’olio a cui hanno preso parte.