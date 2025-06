Scoperta una piccola RIO DE JANEIRO in Toscana | Tutti che ballano Samba dalle 10 alle 19, un posto d’incanto

Non serve andare lontano per visitare luoghi bellissimi, una piccola Rio De Janeiro si trova proprio in Toscana

Andare a Rio De Janiero è il sogno di moltissime persone per la sua eccezionale combinazione bellezza naturale, cultura vibrante e atmosfera unica.

In questa bellissima città, come è noto, ci sono alcune delle spiagge più belle al mondo e paesaggi mozzafiato. Basti pensare a Copacabana, Ipanema e Leblo.

Per non parlare poi della vista spettacolare sulla città offerta da Cristo Redentore immortalata in tantissime cartoline e foto dei turisti.

Eppure, non tutti sanno, che basta rimanere in Italia per scoprire dei luoghi altrettanto meravigliosi. E’ proprio in Toscana che si nasconde una piccola Rio de Janiero.

Toscana, territori meravigliosi tutti da scoprire

Non è una novità che la Toscana sia considerata come una delle mete più amate dai turisti grazie al mix perfetto di arte, paesaggio, cultura, enogastronomia e qualità della vita. Indubbiamente le mete più note sono Firenze, Pisa e Lucca dove è possibile ammirare capolavori famosi in tutto il mondo. Oltre la splendida storia presente in questa terra ci sono anche colline verdi e soprattutto spiagge per tutti i gusti: dalle spiagge sabbiose della Maremma alle scogliere dell’Argentario.

Un’altra bellezza da non dimenticare è rappresentata dai borghi storici, considerati tra i più belli d’Italia proprio perchè sono in grado di regalare a chiunque li visiti un’autenticità rimasta inalterata nel tempo grazie alle loro mura, torri, castelli e vicoli in pietra sono conservati con cura, dove il tempo sembra essersi fermato. In particolare, vicino Livorno, è presente uno davvero raro.

La piccola Rio de Janiero in Toscana

Non siamo a Rio de Janiero ma dal nome si capisce subito la similitudine: stiamo parlando di Rio Elba, situato sull’Isola d’Elba, in Toscana, nella provincia di Livorno. Anche se il nome può confondere, si tratta di un luogo molto diverso da Rio de Janiero, ma con un fascino tutto suo. E’un borgo antichissimo dove sono presenti ancora tantissime tracce del passato e le cui origini risalgono all’età del bronzo. Arroccato sopra un colle a 180 metri sul livello del mare, il paese è caratterizzato da un tipico impianto urbanistico medievale, con stretti vicoli e scalinate che sfociano in pittoresche piazzette.

Appartiene alla tradizione mineraria che risale all’età etrusca e che lo ha reso il centro minerario dell’isola fino alla chiusura dei giacimenti. Una grande varietà di minerali è esposta nel locale Museo Civico Archeologico del Distretto Minerario di Rio nell’Elba. Il museo si trova nel centro storico Rio nell’Elba e ospita più di 700 pezzi, provenienti dalle diverse parti dell’isola. Interessanti sono anche il vecchio Lavatoi Pubblico con le bocche in ottone, la Valle dei Mulini, ce ne erano in funzione ben 22, alimentati dalla sorgente dei Canali, e la Chiesa delle Anime, dove recentemente un gruppo di volontari ha curato il rifacimento di un presepe meccanico, che ricostruisce la Rio dei secoli scorsi, con le sue attività connesse alla miniera.