Hanno trovato il VERO Codice Da Vinci | Si riaccende il mistero del genio dopo 500 anni, ora tremano musei e storici

Dopo 500 anni le luci tornano a riflettere sul mistero del grande genio, ecco perché si dice che sia stato trovato il vero Codice Da Vinci.

Ci sono misteri che ancora non sono stati svelati ed è proprio su questi argomenti che le menti geniali di scrittori e registi danno vita a storie epiche, le quali partendo da piccole verità, mettono in piedi trame da togliere il fiato.

È il caso de Il Codice da Vinci, romanzo statunitense pubblicato nel 2003 e scritto da Dan Brown. Le cui pagine hanno dato vita all’omonimo film diretto da Ron Howard nel 2006, diventato un successo mondiale.

La storia si concentra sulla ricerca del Santo Graal nel corso dei secoli e della presenza di Templari, Vangeli apocrifi e così via, come possiamo leggere su treccani.it. Da sempre le opere del genio, Leonardo Da Vinci danno vita a dubbi e domande. Vedendole ancora oggi come un mistero o come un codice segreto appunto per la mente di molti. Per i più pragmatici, “restano” quelle opere meravigliose da osservare che ipnotizzano chiunque le guardi.

Detto ciò, dopo 500 anni di mistero, l’attenzione si accende nuovamente sul genio del Rinascimento italiano. Si dice che sia stato trovato il vero Codice Da Vinci…

Leonardo Da Vinci: il genio fiorentino immortale

A prescindere dai miti e dalle leggende e dai vari studi che ancora oggi vengono condotti su una delle menti più brillanti del Rinascimento italiano, Leonardo Da Vinci, che danno adito a misteri non ancora risolti, restando per un attimo con i piedi per terra, a noi restano le sue straordinarie opere da vedere e rivedere.

È stato descritto come uno dei più grandi geni dell’umanità. Ha portato il suo contributo in vari campi dell’arte e della conoscenza dell’epoca. Lo ricordiamo come uno scienziato, filosofo, pittore, architetto, scultore, matematico e così via. Tra le tante sue opere immortali è impossibile non nominare La Monna Lisa, l’Ultima Cena, l’Uomo Vitruviano, la Dama con l’ermellino e così via, che ancora oggi restano avvolte in una nube di mistero che alimenta le menti di tutto il mondo.

La scoperta del vero Codice Da Vinci

Dopo 500 anni di mistero e congetture, si torna a parlare di Leonardo Da Vinci e di quella scoperta che sta facendo agitare il mondo intero. Ebbene, si parla del ritrovamento del vero Codice Da Vinci. Ma cosa vuol dire?

Come possiamo leggere da inran.it, grazie allo studio condotto da Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato, fondatori dell’Associazione per il Patrimonio Leonardo Da Vinci, dopo circa tre decenni di studi e indagini, sono riusciti a ricostruire la sequenza di DNA del noto genio rinascimentale. Grazie al suo DNA è stato finalmente possibile conoscere meglio il suo albero genealogico. Si è scoperto che ben cinque soggetti dei sei ancora in vita. Sono suoi discendenti e vivono ancora in Toscana. Da questa scoperta partiranno altri studi. Tenteranno di confermare o smentire la sua paternità per molte invenzioni, sculture e dipinte che gli sono state attribuite nel corso della storia. Chissà cosa succederà da adesso in poi?