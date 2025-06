Multa da 170€ per chi cerca un po’ di fresco | Da Pisa a Grosseto sono esasperati, l’estate sarà un DANNO

Da Pisa a Grosseto lo sanno, se cerchi un po’ di fresco ti prendi una multa da 170€. Ma cosa vuol dire?

Il Codice della Strada va seguito sempre, in ogni stagione, in quanto la sicurezza per se stessi e per chi ci circonda è fondamentale, per poter viaggiare su strada senza incorrere in problemi vari e sanzioni salate.

Anche perché lo sappiamo bene, il nuovo regolamento aggiornato prevede pene molto più aspre rispetto a prima, che possono sfociare non solo in pagamenti a parecchi zeri, ma anche in mesi o anni di reclusione, nei casi più gravi.

Per questo motivo è molto importante prestare attenzione a ogni singolo articolo, in modo da non farsi mai cogliere impreparati. Soprattutto è opportuno evitare quelle azioni sconsiderate e illegali, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, così come guidare mentre si utilizza lo smartphone.

L’azione di cui vi parleremo oggi che ha a che fare con un’abitudine tipica estiva, da Pisa a Grosseto, porta una multa da 170€. Il fresco è veramente bandito? Facciamo chiarezza.

Le regole da osservare in estate

L’estate si sa, porta da sempre leggerezza, in quanto, se da una parte il termometro batte cifre da record che ci fa sembrare di essere finiti nel deserto del Sahara, dall’altra porta le passeggiate serali, il gelato, le nuotate al mare, la voglia di fare festa e così via. Ed è proprio questo atteggiamento sbarazzino che fa abbassare la guardia agli automobilisti, che bonariamente mettono da parte la sicurezza del proprio veicolo.

Soprattutto in questa stagione è molto importante prendere alcune semplici ed efficaci precauzioni per proteggere il proprio veicolo, anche perché capita spesso che per colpa delle inadempienze dei cittadini, la compagnia assicurativa in caso di furto e peggio ancora di sinistro commesso dal ladro con il vostro mezzo, non invierà un risarcimento, se non potete dimostrare l’assenza di negligenza da parte vostra. A ogni modo, cercate di parcheggiare le auto sempre in zone ben illuminate, dotate il veicolo di un dispositivo di antifurto e seguite sempre le regole del Codice della Strada. Se uscite con gli amici a fare baldoria, per tornare prendete un taxi.

L’abitudine estiva che vi costa 170€ di multa

Tra le varie negligenze che gli automobilisti commettono spesso in estate ce n’è una che gli potrebbe costare 170€ di multa. Non soltanto da Pisa a Grosseto, ma in tutta Italia, se cercate un po’ di fresco con il vostro veicolo, potreste subire delle conseguenze costose.

Parliamo dell’abitudine di lasciare il finestrino un po’ abbassato durante la sosta, per fare in modo che l’aria all’interno del veicolo possa sempre circolare, per evitare il calore estremo al vostro rientro. Ebbene, questa mania secondo l’articolo 158 del Codice della Strada, vi potrebbe costare una multa che va da un minimo di 42 euro a un massimo di 173 euro, in quanto il conducente deve sempre adottare tutte le necessarie precauzioni per evitare incidenti e furti del proprio veicolo.