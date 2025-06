Nessuno doveva sapere | Temptation Island 2025 è già in crisi PRIMA di iniziare, il reality parte col piede sbagliato

Veramente Temptation Island 2025 è già in crisi prima ancora di iniziare? Ecco che cos’è successo al reality dei sentimenti.

Temptation Island è il reality che segna l’inizio dell’estate, come scrivono molti follower sui social, i quali non vedono l’ora di vedere nuovamente le varie coppie che mettono alla prova il loro amore tra tentatori e tentatrici.

Questa nuova edizione 2025 è molto attesa, in quanto sarà la prima, dopo ben 11 edizioni ad avere una nuova location. Infatti Maria De Filippi e tutti gli altri hanno dovuto salutare la Sardegna e il suo resort Is Morus Relais, per trasferirsi nell’altrettanto suggestivo resort Calalandrusa Beach & Nature in Calabria.

Dalle immagini mostrate sul sito del resort di Guardavalle, si è capito come i fan non ci impiegheranno molto ad abituarsi, visto quel panorama mozzafiato che farà da cornice alle nuove coppie di questa estate.

Eppure, nonostante Temptation Island abbia acceso i motori, quella notizia potrebbe mettere in crisi il reality prima ancora di iniziare. Cosa sarà successo?

Tutto pronto per Temptation Island 2025

Come leggiamo su il sussidiario.net, il countdown per l’inizio della nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente partito, visto che dovrebbero essere partite le registrazioni nella nuova location calabrese. Al timone del programma Mediaset ovviamente sempre lui, l’intramontabile Filippo Bisciglia, il quale, con la sua voce rassicurante, è pronto a dare consigli alle coppie in crisi, che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, tra tentatori e tentatrici, restando lontani fino al falò di confronto.

Per il momento c’è il massimo riserbo sui nomi delle coppie che dovrebbero prendere parte allo show e pare che la voce che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza potessero entrare nel cast sia risultata infondata. Pare che l’unico nome certo, ad oggi, sia quello di Francesco Farina, ex corteggiatore di Uomini e Donne, nei panni di tentatore, ma anche qui, conviene prendere tutto con “le pinze”, fino all’inizio ufficiale del programma, in quanto lo sappiamo molto bene: la storia può sempre cambiare.

Quando inizia il reality dei sentimenti

Voci di corridoio davano ormai per certo la notizia che la nuova stagione di Temptation Island 2025, dovesse iniziare il 3 luglio, eppure un piccolo dettaglio potrebbe aver fatto partire il reality dei sentimenti con il piede sbagliato. La data di inizio sarà estesa? Secondo quanto riportato da cosmopolitan.com, il 4 giugno ci sarebbe stato “un fattaccio” che avrebbe scosso la redazione, in quanto pare che la barca della produzione si è scontrata con un relitto sommerso segnalato dalle cartine nautiche ma non “segnalato adeguatamente con boe o altri strumenti simili”, sul posto.

Pare che questo episodio abbia danneggiato parecchio l’imbarcazione e come si legge nell’articolo, questo evento potrebbe anche far slittare l’inizio di Temptation Island, anche se ad oggi non ci sono state comunicazioni né da Mediaset né da Bisciglia stesso. Per questo motivo fareste meglio a considerare questo come un semplice pettegolezzo, in quanto dovremo attendere comunicazioni ufficiali per poterla considerare attendibile. Per il momento è palese intuire che in questa stagione saranno molteplici le novità a cui il grande pubblico dovrà abituarsi, non credete?