Toscana, cambiano le detrazioni | Chi ha figli gioisce, gli altri restano a mani vuote: la mossa dell’Agenzia delle Entrate è pazzesca

Ecco quali sono le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni per chi ha figli e per chi non li ha in Toscana.

I cittadini conservano minuziosamente tutti i documenti che potranno essere poi consegnati in fase di dichiarazione dei redditi, in modo da poter riottenere un rimborso con il modello 730, il più consistente possibile.

Se ci sono alcune disposizioni che presentano già parametri stabili, come per esempio la franchigia in merito alle spese mediche e a quelle veterinarie, ce ne sono altre che differiscono dalla propria condizione economica e familiare.

La detrazione in merito al mantenimento dei figli cambia in base al numero e al tipo di spese, in quanto non tutto può essere scaricato e soprattutto non dopo una certa età, in base alla Legge di Bilancio attuale.

Vediamo quindi, quali sono le nuove disposizioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni per chi ha figli a carico e chi no, in Toscana.

Le novità per le detrazioni del 2025

Prima di entrare nel dettaglio di quelle che saranno le differenze per chi presenta la dichiarazione dei redditi con figli a carico e chi no, vogliamo iniziare facendo una premessa. Prima che vi allarmiate, essendo che molti di voi avranno sicuramente già presentato la domanda per il 730 quest’anno, relativo alle spese sostenute nel 2024, queste modifiche prenderanno il via dal prossimo anno, cioè in merito ai redditi del 2025.

Detto ciò, come riportano da brocardi.it, queste nuove disposizioni sono state chiarite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.6/E del 29 maggio. In sintesi quindi, questo nuovo sistema per il calcolo delle detrazioni, introduce un nuovo criterio di proporzionalità e selettività, in modo da agevolare maggiormente chi ha a carico familiari: come figli e disabili per esempio, riducendo invece progressivamente lo sconto fiscale per chi ha redditi più alti e senza figli. Inoltre, per chi ha un reddito maggiore di 75mila euro, non potrà più detrarre le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e nelle PMI innovative.

I cambiamenti introdotti dall’Agenzia delle Entrate

Non soltanto in Toscana, ma in tutta Italia, cambia il discorso in merito alle detrazioni in merito a chi ha figli e chi no. Ecco che cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in merito. Come riportato da brocardi.it, sono tre sostanzialmente le novità in merito alle detrazioni che interesseranno maggiormente i cittadini che appartengono a questa fascia.

La prima si concentra su chi ha un reddito tra 75mila euro e 100mila euro, per i quali il limite massimo di spese detraibili sarà di 14mila euro; la seconda si concentra su chi ha un reddito oltre i 100mila euro, per i quali la soglia invece scenderà a 8mila euro, ma soltanto se il contribuente avrà più di due figli o almeno un figlio disabile a carico e l’ultima si concentra su chi non ha figli, per i quali il limite massimo di agevolazioni sarà di 7mila euro per un reddito tra i 75mila euro e i 100mila euro e 4mila euro, per chi ha oltre i 100mila euro.

Inoltre, grazie alla manovra 2025, per chi deve sostenere le spese scolastiche, l’imposta lorda detraibile sarà pari al 19% per un ammontare annuo non superiore ai 1000 euro e non più 800 euro come l’anno precedente. Ricordiamo inoltre che queste modifiche saranno introdotte nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno che riguarderanno quindi le spese del 2025.