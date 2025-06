Il Governo lancia un BONUS SEGRETO | Se studi e hai pochi soldi, lo Stato ti salda l’affitto: è già in vigore

Cosa vuol dire che il governo ha rilasciato un bonus segreto, grazie al quale se studi, ti paga l’affitto? Facciamo chiarezza in merito.

Oggi giorno, sono molteplici le persone che decidono di andare a vivere in una casa in affitto, per svariati motivi: c’è chi va per una questione economica, chi per una soluzione temporanea e chi per l’impossibilità a poter aprire un mutuo.

La casa in affitto ha dei pro e dei contro infatti, come per tutto. Se da una parte infatti, permette al cittadino di poter avere un tetto sopra la testa, pagando una cifra sostenuta in merito alle spese condominiali, visto che oltre al canone e alla sua parte di quote, tutto il resto spetterà al proprietario dell’immobile.

Dall’altra invece, bisogna essere consapevoli che quell’immobile non sarà mai di proprietà dell’inquilino, il quale pagherà ogni mese per qualcosa che comunque potrebbe essergli sempre tolto, nel momento in cui il proprietario non dovesse rinnovare il contratto di affitto.

A prescindere da tutto, in quanto è ovvio che bisogna decidere in base alle proprie disponibilità economiche, c’è un bonus segreto di cui non tutti sono a conoscenza, dove se studi e hai pochi soldi, puoi ottenere il saldo dell’affitto da parte dello Stato. Spieghiamoci meglio.

Il problema degli affitti per gli studenti

Oggi giorno è diventato sempre più difficile poter acquistare un immobile, in quanto i cittadini possono trovare parecchi ostacoli nel momento in cui si trovano a richiedere il mutuo in banca. Per questo e per tutta un’altra serie di motivi, sono molte le persone che si trovano a optare per una casa in affitto per cercare di ovviare al problema, anche se recentemente, con gli aumenti vertiginosi che molti lamentano verso il canone di locazione, soprattutto negli immobili delle grandi città, la situazione è diventata stressante anche su questo fronte.

L’emergenza abitativa è diventato un argomento che richiede attenzione, tant’è che il governo avrebbe stanziato ben 10 milioni di euro, per sostenere i cittadini che rientrano in determinati requisiti, per cercare di aiutarli in tal senso, come rivelano da ispacnr.it. Questo problema, non riguarda soltanto le famiglie, ma anche gli studenti fuori sede, che molto spesso rinunciano ad andare a studiare all’Università, fuori dalla propria città di residenza, proprio per l’impossibilità a trovare e soprattutto a pagare un affitto.

Il bonus segreto degli affitti

Proprio per questa difficoltà che molti studenti fuori sede si trovano a vivere, saranno molti a tirare un sospiro di sollievo, dopo che leggeranno di quel bonus segreto, grazie al quale, se studiano e hanno un reddito basso, potranno avere l’affitto pagato direttamente dallo Stato. A riportare la notizia è ispacnr.it, i quali rivelano dell’esistenza di questo nuovo bonus affitti che prevede un aiuto considerevole a chi deve affrontare massicce difficoltà economiche per il pagamento del canone.

Ovviamente i richiedenti, per poter beneficiare di questo aiuto dovranno rispettare principalmente quattro requisiti: avere un ISEE non superiore ai 20.000 euro; non ricevere altri aiuti alloggio; essere iscritti all’Università statale, la quale non fornisce residenze per studenti e infine devono aver conseguito almeno 10 CFU nel primo anno entro agosto e 25 CFU negli ultimi 12 mesi per gli anni successivi.