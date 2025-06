A poca distanza da Siena si cela il PAESE DEL DEMONE | Chi ama il brivido, è nel posto giusto: gli altri è meglio che vadano altrove

Sembra essere stato fatto apposta per la Festa di Halloween ma puoi visitarlo tutto l’anno, a patto di non essere debole di cuore.

Scopri il Paese del demone e vai alla ricerca delle origini di un posto che porta un nome così forte e incisivo perché cela un mistero mai scoperto.

Non devi arrivare fino alla Transilvania, gli spettri non sono solo nei castelli della Romania o della Scozia ma anche a pochi passi dalla città di Siena.

Se desideri provare emozioni forti d’ora in poi saprai bene verso quale destinazione dirigerti.

Ecco dove andare per vedere con i propri occhi il Paese del demone e vivere un’esperienza fuori dal comune.

Il Paese del demone, un posto da visitare per provare forti emozioni

Alcuni viaggiano per andare alla scoperta di bellezze architettoniche, altri invece viaggiano per risalire alle origini della storia, altri per staccare la spina, alcuni per provare emozioni forti. Non ci sono soltanto gli sport estremi, i Canyon e le gole profonde della terra ma anche spiriti e altri misteri. La dimensione sovrannaturale del resto attrae da sempre l’essere umano.

Se anche tu sei tra coloro che si sentono incuriositi da demoni e leggende, allora c’è un posto che dovresti assolutamente scoprire. Qui si possono provare emozioni forti ma niente paura: si tratta del brivido dato dall’incontro di tante forme di bellezza tra cui soprattutto natura e storia.

Dove andare per poter godere dell’incontro tra mistero, arte e storia

Il posto di cui parliamo è una perla della Val d’Orcia. Si trova incastonato tra il Monte Cetone e la Valdichiana. Nel cuore della regione della Tuscia infatti, sorge un borgo reso famoso dal suo castello quattrocentesco. Dunque per raggiungere il Paese basta dirigersi in Toscana, dove si trova Sarteano. Si tratta di un paesino che risale all’epoca etrusca e che custodisce dei punti d’interesse da non perdere, tra cui proprio il Parco della Pace, che costeggia il bellissimo castello antico. L’attrattiva maggiore di Sarteano però la Necropoli delle Pianacce e il museo archeologico che custodisce i resti delle necropoli della zona edificate durante il periodo etrusco.

Nella necropoli è conservata la tomba della quadriga infernale, rinvenuta nel 2003 e, come si legge sul sito web www.toscana.info, una particolare raffigurazione del demone Charun, accompagnatore delle anime verso quello che era il regno dell’al di là. L’aspetto originale è che qui Charun è raffigurato come un’auriga, ovvero come il conducente di un carro da guerra, cosa del tutto insolita nelle raffigurazioni dell’arte dell’epoca etrusca.