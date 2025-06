La chiamano l’ISOLA DEI FAMOSI della Toscana | Spiaggia da sogno e zero turismo di massa, in più cocco e riso ovunque

Esiste un luogo dove la spiaggia è da sogno e il turismo è limitato, per questo la chiamano l’Isola dei famosi della Toscana. Dove si trova vi starete chiedendo?

L’Isola dei famosi è uno dei reality più amati tra quelli che Mediaset trasmette con regolarità, in quanto è sempre esilarante vedere dei personaggi noti, doversela cavare o meglio sopravvivere, senza cibo, riparo e tecnologia.

Come una sorta di Robinson Crusoe, i naufraghi dovranno dimostrare di saper resistere alla vita selvaggia che Honduras può restituire, anche se in questa edizione, sono stati parecchi coloro che hanno abbandonato dopo poco dall’inizio dei giochi.

Ovviamente ad attirare i partecipanti, non è soltanto il poter dimostrare a se stessi di riuscire a cavarsela senza le comodità che il nostro tempo ci ha abituato, ma anche per il montepremi che il vincitore potrà portarsi a casa.

Se volete provare un piccolo brivido proprio come i naufraghi del reality, potreste andare a visitare quella che è stata definita come l’Isola dei famosi della Toscana, dove quella spiaggia da sogno, non vi farà più venire voglia di andare via.

La spiaggia da sogno dell’Isola dei famosi

Che sia l’Isola dei famosi, quella vera o quella toscana di cui vi parleremo a breve, c’è una cosa comune che le caratterizza entrambe e cioè quella spiaggia da sogno che fa venire voglia di stendersi al sole e non alzarsi per almeno due ore. Eppure, aprendo una breve parentesi, essendo uno scoop delle ultime ore, il reality Mediaset potrebbe non avere vita lunga, visto che come riportano da movieplayer.it, anche questo show chiuderà i battenti prima del tempo.

Infatti, come possiamo leggere, il programma sarà trasmesso con due puntate a settimana, il lunedì e il mercoledì, visto il calo di ascolti, terminando così l’edizione di quest’anno il 30 giugno, almeno questo è quello che viene riportato. In attesa di scoprire quale sarà la piega che prenderà lo show di Veronica Gentili e soci, voi potreste visitare un’altra isola, quella tutta Toscana che vi lascerà senza fiato.

Ecco dove si trova l’Isola dei famosi toscana

Chiusa la parentesi con il reality Mediaset, siete curiosi di sapere dove si trova l’Isola dei famosi toscana, definita così per quella spiaggia da sogno e per quella scarsa presenza di turismo, che la rende una meta perfetta dove rilassarsi?

Parliamo di Marina di Alberese, situata all’interno del Parco della Maremma. La cui spiaggia è quella più conosciuta del luogo. Essendo una zona ancora incontaminata, vi sembrerà di far parte anche voi del cast dei naufraghi, in quanto, in questo luogo l’accesso alle automobili è consentito a un numero molto ristretto. Motivo per cui la maggior parte dei turisti arrivano in questa spiaggia in navetta o percorrendo gli 8 km di pista ciclabile. La spiaggia che si trova a Marina di Alberese, come dicevamo è incontaminata. Motivo per cui la sabbia fine e la fitta macchia mediterranea sono un connubio perfetto di relax, grazie ai vari punti d’ombra naturali, al mare cristallino e a quelle capannette dall’aspetto assai primitivo, che vi faranno schiacciare dei pisolini rigenerativi.