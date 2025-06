Venezia e Montecarlo si arrendono, il PAESE DEL CASINÒ è solo in Toscana | Questo è il più antico d’Europa

Altro che a Montecarlo! È in Toscana che si trova il paese del casinò. Ospita infatti il casinò più antico d’Europa. Ecco dove si trova.

Quando pensiamo al casinò, una delle prime cose che ci viene in mente è sicuramente Montecarlo.

Ospita uno dei casinò più belli e celebri di tutto il mondo, che attira costantemente l’attenzione di amanti del gioco d’azzardo e la curiosità dei turisti. Come indica “MonteCarloSBM”, è infatti uno dei simboli di Montecarlo, che infatti viene soprannominata la città del casinò.

Tuttavia, per quanto la fama delle sue sale da gioco siano nel mondo note, non sarebbe del tutto corretto definire Montecarlo il paese del casinò.

Lo è piuttosto un paese della Toscana, che ospita un casinò ancora più antico di quelli di Montecarlo e di Venezia. È il più antico di tutta l’Europa.

Il casinò più antico d’Europa

A differenza del casinò di Montecarlo e di quello di Venezia, che sono stati aperto rispettivamente nel 1979 e nel 1638, questo presente in Toscana è molto più antico. Come “Toscana.info” indica, è stato aperto nel 1308, addirittura secoli prima di degli altri due.

Tuttavia come tutti i casinò d’Italia, negli anni ’50 è stato poi chiuso. Nel 1953 c’è stata infatti la sua prima chiusura, fino al 2009, anno in cui ha riaperto i battenti. Da quel momento il casinò è sempre aperto e riceve visite da chiunque, sia dagli appassionati del gioco d’azzardo, che dai curiosi, che si addentrano nella provincia di Lucca per vederlo e per visitarne il museo.

Non solo il paese del casinò

Questo casinò non ospita solamente delle lussuose sale in cui poter giocare, ma anche un museo dedicato al gioco d’azzardo. È quindi accessibile a chiunque, sia agli appassionati del gioco che ai curiosi.

La bellezza di Bagni di Lucca non si ferma però al casinò. Visitarla può essere infatti un’occasione per godersi una gita fuori porta poco distante da Lucca e scoprire così un fantastico posto che offre divertimento e relax per chiunque. C’è di tutto, dai centri termali al museo dell’impossibile, al casinò. Non si può quindi perdere l’occasione di scoprirlo.