A pochi passi da Firenze nasce il BORGO DELLA PASSIONE | Qui il fuoco arde tra le coppie, va visitato subito

Lo sapevate che il borgo della passione si trova a pochi passi da Firenze?

Ci siamo, l’estate è praticamente alle porte, motivo per cui sono molti i cittadini che hanno già pianificato o lo stanno facendo in questi giorni, le loro tanto attese vacanze estive. Le scelte saranno molteplici, in quanto ci saranno come sempre gli abitudinari, quelli del “squadra che vince, non si cambia”, i quali andranno sempre nella medesima location, perché ne adorano perfino gli odori.

Passando poi per i temerari, coloro che ruotano il mappamondo e andranno dove la Dea Bendata deciderà di guidare il loro dito, arrivando poi ai prudenti. Per i quali è fondamentale aver pianificato tutto nei minimi dettagli, per potersi poi divertire e rilassare.

A prescindere dal vostro gruppo di appartenenza, se quest’anno volete immergervi nella Culla del Rinascimento, dopo aver visitato Firenze, a pochi passi da qui, non potrete assolutamente non andare a visitare questo borgo stupefacente.

Parliamo del borgo della passione, definito così per il fuoco che arde tra le coppie dopo averlo visitato. Ecco di quale luogo meraviglioso e suggestivo stiamo parlando.

La storia del borgo della passione

Prima di rivelarvi il luogo dove potreste andare in vacanza quest’anno, volevamo iniziare ad accennarvi un po’ di storia di questo luogo di origine etrusco-romane, dove vennero ritrovati numerosi reperti collocati proprio in questo periodo: passiamo dalle anfore romane alle tombe etrusche e via dicendo. La sua posizione strategica, permise ai cittadini di poter costruire diverse case, ottenendo così un incremento demografico significativo per quell’epoca. Grazie alle sue mura medievali di protezione.

Per quanto il borgo sia di piccole dimensioni e si possa tranquillamente visitare a piedi, le guide turistiche consigliano di prendere anche la funicolare, in modo da avere una visione a 360° di questo paesino. Sia dall’alto che dal basso, ammirando così il piccolo centro storico e quei vicoli pittoreschi che ne caratterizzano la tipica atmosfera.

Dov’è il borgo della passione

A pochi passi da Firenze, non potrete assolutamente lasciarvi scappare quello che è stato definito il borgo della passione, per via della passione che un grande scrittore ha sempre messo nelle sue opere, soprattutto ne, Il Decamerone. Ebbene sì, Certaldo Alto è il paese natale dell’illustrissimo Giovanni Boccaccio. La cui riproduzione della sua casa è a oggi una tappa fissa per i turisti. Purtroppo l’originale venne distrutto durante la seconda guerra mondiale. Fortunatamente grazie a questo museo, potrete ripercorrere tutta la vita dello scrittore e poeta.

Al primo piano infatti è presente una bellissima biblioteca con un affresco di Boccaccio. L’unica opera sopravvissuta ai bombardamenti, salendo poi verso la torre, la quale vi darà una panoramica dall’alto di tutta la Val d’Elsa. Infatti, Certaldo Alto, il cui nome deriva dal latino “cerrus altus”, cioè altura ricoperta dai cerri”. Si tratta di uno tra i borghi più belli e suggestivi di tutta la Toscana e della Val d’Elsa. In questo luogo, oltre al museo di Boccaccio, potrete ammirare anche il Palazzo Pretorio. Anche la Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo e il Museo di Arte Sacra di Certaldo.