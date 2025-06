Pensioni TOSCANA, presenta questa domanda e guadagni il DOPPIO da subito | Boom di richieste in 24 ore

Come guadagnare il doppio in pensione (Fonte: Canva) - www.lagazzettadelserchio.it

Non dovrete fare altro che presentare questa domanda per guadagnare il doppio. In Toscana è boom di richieste per questa pre-pensione.

Riuscire ad andare in pensione è uno dei sogni più comuni della maggior parte dei lavoratori, i quali non aspettano altro che timbrare il cartellino per l’ultima volta, per poter finalmente iniziare a vivere senza dover più guardare l’ora.

È una vita rilassante quella che spetta ai pensionati, i quali potranno finalmente concentrarsi su tutti quegli hobby che hanno dovuto accantonare nel corso della carriera lavorativa. Ovviamente ci si spera sempre di arrivarci in salute in questo periodo, diventato ormai un miraggio sempre più lontano, soprattutto per i giovani.

Oltre a questo aspetto, ce n’è anche un altro che gli ex lavoratori doveranno prevedere, ovvero la riduzione del budget a disposizione, in quanto il cedolino pensionistico è sicuramente più basso rispetto alla busta paga di quando si era in forza lavoro.

Eppure, dopo quella comunicazione che si potrebbe guadagnare il doppio, dopo aver presentato questa domanda, in Toscana è boom di richieste per questa pre-pensione. Facciamo chiarezza in merito.

Quando si va in pensione in Italia

In Italia, secondo gli ultimi aggiornamenti, si ottiene la pensione a 67 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi versati, mentre la pensione anticipata contributiva è prevista con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Questi sono i casi classici, mentre sono previste delle opzioni grazie al quale il lavoratore che ci rientra, può riuscire ad andare in pensione in maniera anticipata e parliamo di Quota 103, Opzione Donna e l’Ape Sociale, tra le tante formule. Naturalmente questi dati sono riferiti al 2025, visto che si vocifera che nel 2027, dovrebbe arrivare un aggiornamento in base alla speranza di vita, per la quale, l’età pensionabile dovrebbe essere allungata di altri 3 mesi.

La domanda da presentare per la pensione

Come mai quindi si parla di una domanda da inoltrare grazie alla quale si guadagnerebbe il doppio? Non soltanto in Toscana, ma questa informazione ha rallegrato gli animi di tutti i cittadini italiani, ai quali mancavano soltanto due anni per andare in pensione, ma che per svariati motivi sono stati licenziati dall’azienda lavorativa. In questo frangente la disperazione arriva alle stelle, anche perché diciamocelo, fanno fatica i giovani a trovare lavoro, figuriamoci i lavoratori che superano i 65 anni, nonostante l’esperienza che li renderebbe delle risorse preziose.

Come riportano da ispacnr.it, chi si trova in questo caso, quindi licenziato a due anni dalla pensione, potrà richiedere la NASPI all’INPS, raggiungendo così la pensione di vecchiaia, in modo da essere coperto sia dal punto di vista contributivo che economico. Come riportano sul sito però, dovete considerare che potrete ricevere il 75% della retribuzione media mensile lorda se negli ultimi quattro anni di lavoro non avere superato la soglia di 1436,61 euro, se invece l’avete superata, allora di aggiungerà il 25% della differenza tra il corrispettivo medio e 1436,61 euro.