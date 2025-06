Stipendi 2025, ecco quanto devi guadagnare per smettere di essere “nella media” | Chi fa questo lavoro è un RE

Se vuoi distinguerti e non essere più “nella media” dovresti svolgere questo lavoro. Chi lo fa guadagna come un re.

In Italia, quando si parla di stipendi, essere “nella media” non vuol dire necessariamente essere benestante. I dati recenti, mostrano anzi come il reddito mediano di fermi sui 30.000 euro lordi annui, con importanti differenze tra Nord e Sud del paese.

Nel 2025, uscire dalla media significa infatti guadagnare più di quella cifra, ovvero almeno 33.000 euro l’anno, cifra che solamente il 15% della popolazione riesce a ottenere annualmente.

Bisogna quindi raggiungere quella cifra per potersi distinguere dalla maggior parte degli italiani, anche se per uscire completamente dalla media e inserirsi in quel 3% di popolazione con un reddito altissimo, bisognerebbe avere 75.000 euro lordi all’anno.

È qui che si entra nell’élite salariale del paese, ovvero in un gruppo ristretto di persone tra i quali ce ne sono alcune che hanno un reddito talmente alto da essere ritenuti. Ma ecco quali lavori bisognerebbe svolgere per potersi inserire in questa prestigiosa élite.

Sapersi distinguere: un’impresa ardua ma non impossibile

Come indica “Money.it”, secondo l’OCSE, la classe media è compresa tra 22.000 e i 60.000 euro lordi annui, di conseguenza chi si trova sotto ai 22.000 rientra tra le fasce a basso reddito, mentre chi supera i 60.000 può godere di una certa sicurezza economica.

Staccarsi dalla media non è quindi impossibile, tuttavia per essere tra i primi in fatto di stipendi, bisogna guadagnare una cifra che supera i 120.000 euro annui. Solamente l’1% della popolazione riesce a guadagnarli.

Per distinguersi bisogna svolgere questi lavori

In Italia, riuscire a guadagnare intorno ai 120.000 euro annui significa diventare dei “re del reddito” e inserirsi tra i più ricchi d’Italia. Tuttavia non è molto semplice diventarlo.

Per entrare in questa ristretta cerchia, bisogna svolgere dei lavori che garantiscano questi guadagni. I lavori che danno cifre simili sono i dirigenti, i manager di alto livello, i professionisti affermati e le figure del sistema IT e finanziario. Figure per le quali sono richiesti anni di formazione e competenze e che comportano anche grandi responsabilità. Professioni per le quali i datori sono però disposti a pagare molto.