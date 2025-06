9 persone su 10 FALLISCONO | Questo TEST è stato definito impossibile dai matematici di Harvard, provalo se ne hai il coraggio

Quasi tutti falliscono questo test, tanto che è stato definito impossibile perfino dai matematici. Riuscirai a risolverlo?

Sui social troviamo spesso dei quiz che mettono alla prova le nostre capacità, sia logiche che matematiche. Uno di questi però è talmente difficile da risolvere che 9 persone su 10 falliscono nell’intento.

È subdolo perché apparentemente sembra semplice, ma in realtà non lo è affatto, infatti sono pochissime le persone che riescono a risolverlo.

Non è una normale equazione quella da risolvere, ma qualcosa di più complesso che nasconde un trucchetto, che solamente alcune persone riescono a scoprire.

Se ci riesci anche tu, non solo sarai una delle pochissime persone che hanno saputo risolvere il quiz, ma potrai ritenerti anche una persona molto intelligente. Metti alla prova la tua mente!

Apparentemente semplice ma in realtà subdolo

Il test mostra quattro righe, ognuna delle quali ha dei simboli diversi. Ci sono esattamente delle emoji sorridenti, delle palline da tennis e infine dei palloni da calcio. Ogni simbolo rappresenta un numero preciso e infatti lo scopo del test è indovinare il valore dell’ultima riga.

Per farlo bisogna risolvere una serie di operazioni. Calcoli matematici che però alla fine nessuno riesce a fare. Tutti si bloccano all’ultima riga o sbagliano la soluzione. Ma ecco dove sta il tranello.

Un test che t’inganna con facilità

Nella prima riga, tre emoji sorridenti danno come risultato 75. Ciò vuol quindi dire che ogni emoji vale 25. Nella seconda riga invece, un’emoji sorridente e due palline da tennis danno come risultato 35. Praticamente l’emoji sorridente vale 25 e ogni pallina vale invece 5. Nella terza riga poi una pallina da tennis e due palloni da calcio, danno come risultato 13. Ciò vuol quindi dire che la pallina da tennis vale 5 e che i palloni da calcio valgono rispettivamente 4.

Fin qui tutto bene, ma è all’ultimo indovinello che scoppia il caos. Nell’ultima riga si chiede di moltiplicare la pallina da tennis per l’emoji che sorride e di sommare poi il risultato con un pallone. Tutti solitamente sbagliano, ma per risolvere l’indovinello bisogna moltiplicare la pallina per l’emoji e infine aggiungere il pallone. Fare cioè 1 per 25 più 4. Questa è la soluzione finale all’indovinello. Se seri riuscito a risolverlo da solo, sappi che hai un alto livello del