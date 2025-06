A poca distanza da Siena si cela la PICCOLA SERBIA della Toscana | Fascino d’altri tempi, turisti senza parole

A pochi passi da Siena c’è la piccola Serbia della Toscana, adesso vi spieghiamo il motivo di questa affermazione.

In questi giorni vi stiamo suggerendo diversi luoghi dove potreste andare in vacanza questa estate, molti dei quali magari non conoscevate. Spesso ci si sofferma soltanto sui luoghi considerati di tendenza, quelli per cui i vari influencer creano molti contenuti sui social.

In realtà in Italia come all’estero, sono svariate le mete magari un po’ meno gettonate che molto spesso lasciano sorpresi i viaggiatori, tant’è che non è raro trovare persone che si innamorano del luogo talmente tanto, che prenotano anche per gli anni successivi.

In questo particolare caso si parla anche della Serbia, lo Stato a sud-est dell’Europa, nella regione dei Balcani, la quale confina con l’Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Macedonia e così via.

Di luoghi da vedere in questo Stato ce ne sono parecchi, ma in quanti di voi sanno che a pochi passi da Siena c’è un luogo che è stato soprannominato come la piccola Serbia toscana? Ecco perché.

Cosa vedere in Serbia

Prima di tornare in Italia, concentriamoci per un attimo su questo Stato, attraversato dal Danubio, il quale vanta città uniche e inimitabili, dalla vivace vita notturna ma anche dalla cultura che si respira tra le sue vie. Per chi non la conoscesse, ci sono delle tappe che non potrete non includere nel vostro tour in Serbia. Siete pronti?

Iniziamo subito da Belgrado, la capitale, nonché una delle città più antiche d’Europa, dove è possibile vedere diversi stili architettonici che si fondono tra il vecchio e il nuovo, spostandosi poi a Novi Sad, la seconda città più grande del Paese, dove è possibile fare una passeggiata alla scoperta di parchi e chiese antiche. Proseguendo il vostro viaggio, dovrete vedere Uvac, la Riserva Naturale, considerato uno dei luoghi più incantevoli della Serbia, con quel panorama mozzafiato che vi farà venire voglia di non spostarvi più dalla natura.

La piccola Serbia in Toscana

Ovviamente i luoghi descritti nel paragrafo precedente sono solo alcune delle mete da vedere in questo Stato, ma se volete restare in Italia, sappiate che la nostra piccola Serbia ce l’abbiamo anche noi ed è in Toscana a pochi passi da Siena.

La bellezza di Monteroni d’Arbia vi lascerà senza fiato, in quanto troverete un mix tra natura, storia e architetture medievali. Sarà proprio per questo paesaggio suggestivo che secondo i dati riportati da Wikipedia: “Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2009 la popolazione straniera residente era di 1 112 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano: Serbia 252 2,94%…”, probabilmente per la similitudine con alcuni luoghi toscani con quelli serbi di cui vi abbiamo parlato in precedenza.