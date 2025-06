NUTELLA, È FINITA UN’ERA | L’addio che nessun italiano avrebbe mai voluto dare, ora si buttano tutti sulla marmellata

Fermi tutti! Veramente è finita l’era della Nutella della Ferrero a favore della marmellata? Facciamo chiarezza in merito.

“Che mondo sarebbe senza Nutella?”, recita lo storico motto, sempre attuale e mai fuori moda, di una delle creme spalmabili più buone e internazionali di sempre. Parliamo ovviamente di lei, della regina del cioccolato, la Nutella.

Rigorosamente a marchio Ferrero, questa delizia per il palato, insieme a tutti gli altri prodotti iconici: dai cioccolatini, alle barrette, alle merendine arrivando al gelato, fanno compagnia da decenni a grandi e piccini, durante la loro colazione, spuntino, merenda e dessert del dopo pranzo e del dopo cena.

Insomma una presenza a 360° nella vita degli italiani e non solo, visto che all’estero, il noto cioccolato spalmabile è presente praticamente ovunque. Lo vediamo anche nei film, come in Quasi amici, quando il bravissimo Omar Sy, chiedeva a gran voce la Nutella per colazione.

Eppure in rete sta girando una notizia che sta allarmando i fan di questo “oro fuso nocciolato”. Cosa vuol dire che sarebbe finita un’era e i cittadini per colazione si buttano sulla marmellata? Facciamo chiarezza.

La Nutella e i nuovi prodotti

La Nutella già da sola è un capolavoro che gustata con un cucchiaino o spalmata sopra una fetta di pane, il binomio perfetto, ci aiuta a vedere la vita sicuramente da un punto di vista più dolce e “nutelloso”, com scrivono molti sui social. In aggiunta a questo tripudio di sapori, a far danzare le vostre pupille gustative, ci sono anche altre new entry.

Passiamo dai “Nutella Biscuits”, ai Nutella B-Ready”, al “Nutella Gelato”, ai “Nutella Donut”, al “Nutella Muffin” e così via, come possiamo leggere sul sito ufficiale. In merito alla crema spalmabile inoltre, per la gioia dei vegani e degli intolleranti al lattosio, è arrivata la “Nutella Plant-Based” in modo da permettere a sempre più cittadini di gustare uno dei gioiellini Ferrero, senza essere esclusi.

Nutella: grandi novità in vista

Terminata la panoramica sempre super golosa in merito ad uno dei prodotti di punta della Ferrero, in rete c’è chi ipotizza che potrebbe essere finita un’era per la Nutella e che molti acquisteranno soltanto la marmellata per colazione. Ebbene, come riportano da inran.it, nella primavera del 2026 sul mercato statunitense dovrebbe arrivare una nuova versione di Nutella, cioè quella Peanut: “una combinazione tra la cremosità inconfondibile della crema di nocciole e cacao di Nutella e il sapore delizioso delle arachidi tostate” come dichiarato da Michael Lindsey, presidente e responsabile commerciale di Ferrero Nord America.

Questa versione per il momento è pensata soltanto per il mercato americano, per soddisfare i gusti dei cittadini statunitensi, non si sa, se prima o poi potrebbe arrivare anche in Italia. Quel che è certo però è che la versione tradizionale della Nutella non è in pericolo, in quanto sugli scaffali continueremo sempre a trovarla. Saranno poi i cittadini a decidere se alternare o meno la consumazione di cioccolata spalmabile con la marmellata, ma per quello, come si dice…”de gustibus…”.