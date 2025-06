A pochi km da Arezzo nasce il PAESE CON MOGLI BELLISSIME | Tutte dee, giunoniche e delle vere Miss

Se sei alla ricerca della bellezza femminile allora non puoi non far visita al Paese con mogli bellissime!

Si trova in Italia e lascia tutti letteralmente senza fiato. Ecco come fare a raggiungere il tempio delle dee.

Scopri qual è il borgo dove risiedono le donne più affascinanti in assoluto: è un Comune di origine medioevale dove si respira un’atmosfera d’altri tempi!

Qui è impossibile non innamorarsi a ogni passo si incrocia uno sguardo magneti.

Se sei un estimatore o un estimatrice delle virtù estetica allora non puoi perderti una gita al Paese con le mogli più belle di tutti in tempi.

Paese con mogli bellissime, il borgo dove risiedono le donne più affascinanti

Il Paese con mogli bellissime non si trova proprio qui in Italia. A quanto pare, il nostro Bel Paese, già famoso per le sue tante attrazioni naturalistiche, paesaggistiche, artistiche e architettoniche, può vantare un altro importante primato. Il posto di cui parliamo è un borgo molto speciale, che in passato è diventato famoso per essere il teatro di uno scontro bellico che ha visto Firenze trionfare su Milano e prendere il dominio della città. La battaglia è stata anche rappresentata da parte di Leonardo Da Vinci.

Come si legge su www.visittuscany.it, quel dipinto, purtroppo, è andato perduto ma è rimasta intatta la bellezza del luogo. Se prima il Comune italiano di cui parliamo era famoso per via di questa epica guerra, oggi invece è popolare per via delle mogli bellissime. Visitatori e local restano senza parole non appena mettono piede in questo suggestivo Comune della Tuscia. Scopri dove si trova e perché è amato da turisti e non solo.

Qual è il Comune italiano diventato noto per la bellezza

Il Paese delle mogli bellissime ha fatto da sfondo a un’opera cinematografica italiana di grande successo, che ha fatto ridere e sorridere migliaia di spettatori. Stiamo parlando del film commedia di Leonardo Pieraccioni dal titolo Una moglie bellissima. Il Comune italiano in questione, come abbiamo anticipato si trova nel cuore della Tuscia, ovvero nella splendida regione Toscana. Più di preciso nella Valtiberina, a poca distanza dalla città di Arezzo.

Il Comune di cui parliamo si chiama Anghiari ed è stato nominato ufficialmente Borgo più bello d’Italia. Inoltre ha ricevuto il riconoscimento di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Il centro storico accoglie il cosiddetto Borghetto, insediamento di origine medievale circondato da mura risalenti al cinquecento. A colpire i visitatori sono i diversi Palazzi antichi e i musei della città, tra cui Palazzo Taglieschi con il Museo Statale, in cui sono conservate opere di Jacopo della Quercia e il Palazzo Marzocco, che ospita il Museo della Battaglia di Anghiari, lo scontro bellico che ha reso nota Anghiari.