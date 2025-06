Famosa come la CITTÀ DEL SORPASSO in Toscana, qui i vigili non ti multano | Non è uno scherzo e c’è pure il mare

In Toscana c’è un luogo famoso conosciuto come la città del sorpasso, dove c’è chi sostiene che i vigili non ti multano. Ma sarà vero?

La Toscana è una delle regioni più amate e gettonate dai cittadini, i quali spesso scelgono proprio le sue città per passare le vacanze estive. Questo perché è possibile trovare un po’ di tutto, dalle zone di mare dove crogiolare al sole, sulle loro spiagge avvolgenti.

E ancora fare una bella passeggiata tra i borghi medievali e le loro campagne e montagne fitte, oppure concentrarsi sulla parte storica, artistica e culturale che questi luoghi rilasciano. Per non parlare ovviamente della loro cucina, i cui manicaretti tipici vi faranno tornare a casa con diversi kg in più.

A prescindere da questo, come accade in tutte le regioni italiane, le forze dell’ordine sono sempre ligie al dovere, motivo per cui ogni volta che qualcuno commette infrazioni che non rispettano il Codice della Strada, vedrete immediatamente quella paletta bloccare la vostra corsa.

E allora perché si legge che in Toscana c’è un luogo famoso come, la città del sorpasso. Dove addirittura i vigili non vi multano se vi fermano? Sarà veramente così?

Un luogo iconico della Toscana

Prima di rivelarvi il motivo per cui questa città viene definita del sorpasso, vogliamo farvi una panoramica generale del luogo toscano dove in molti vanno in vacanza. Questo antico villaggio etrusco, è considerata una località turistica di prestigio a livello internazionale, non solo a livello cinematografico ma anche per il relax che si respira in questo borgo, circondato da rosse scogliere e da quelle pinete che hanno ispirato moltissimi artisti, scrittori, poeti e pittori.

Il suo panorama è talmente bello e suggestivo che a rimanerne affascinato fu anche il leggendario, Alberto Sordi. Proprio in questo luogo acquistò una lussuosa villa dove trascorreva le sue vacanze. Parliamo di Castiglioncello dove nel suo centro, oltre a restituire una grande testimonianza culturale e storica, offre anche la possibilità di praticare numerosi sport, come tennis e trekking.

La città del sorpasso

Come avete capito siamo a Castiglioncello, una delle città più belle della Toscana, famosa anche per essere stata definita come la “città del sorpasso”. Dove c’è chi sostiene che i vigili non vi multano, come mai si vocifera questo? In realtà, vogliamo specificare subito che in questa città. Così come in tutte le altre italiane, se venite sorpresi a commettere qualche infrazione, verrete sanzionati come prevede il Codice della Strada, nessun escluso.

La simpatica affermazione viene fatta in quanto sulle strade di questa location è stato girato l’iconico film de, Il sorpasso, una delle pellicole di maggior successo del maestro Dino Risi. In questo film, il suo del clacson si sente spesso, visto la guida spericolata di Bruno (Vittorio Gassman). Il quale alla fine, per quelle continue imprudenze, dovrà assistere alla morte del giovane studente, Roberto (Jean-Louis Trintignant) che gli sedeva accanto. Mostrando alla fine, in un momento drammatico, la spiaggia di Castiglioncello e il volto superlativo di Catherine Spaak. Se non volete fare la stessa fine mostrata nel film cult del 1962, è meglio per voi, seguire le regole studiate a scuola guida, non credete?