A poca distanza da Lucca nasce la GROTTA PIÚ BELLA D’EUROPA | Orgoglio italiano nel mondo, questo l’indirizzo

Questa grotta è talmente affascinante da essere ritenuta la più bella d’Europa. Ma ecco dove sta: è in Toscana, a due passi da Lucca.

Non sempre bisogna fare dei lunghi viaggi per vedere qualcosa di bello. A volte basta semplicemente guardarsi intorno e rimanere affascinati da quello che c’è. C’è del bello anche dove non crediamo.

Basta pensare a questa grotta. È così affascinante da essere ritenuta la più bella d’Europa, ma ciò nonostante sono in pochissimi a conoscerla.

Eppure si tratta di un luogo unico nel suo genere. Come il sito web del posto indica, è la sola a permettere la visione di tutti gli aspetti del sistema carsico completo, dalle stalattiti alle stalagmiti, dai laghetti ai corsi d’acqua.

Un vero spettacolo, che si trova a poca distanza da Lucca. Un luogo mozzafiato.

Tre itinerari in una sola grotta

Oltre a permettere di vedere tutti gli aspetti del sistema carsico completo, la grotta presenta poi una seconda particolarità. È la sola in Italia che permette di scegliere tra tre itinerari turistici sotterranei, uno dei quali è il più lungo di tutta Italia.

Ciò infatti la rende una meta ideale per un’escursione tanto emozionante quanto fresca, considerando che la temperatura interna si aggira ai 10 gradi. Ma ecco dove si trova.

Unica nel suo genere

Non è difficile raggiungere la grotta, ma per bisogna percorrere un po’ di strada poterla vedere. Bisogna infatti addentrarsi nella Garfagnana. Bisogna quindi allontanarsi da Lucca e andare nelle Alpi Apuane ed è lì che si trova la grotta.

Chiunque rimane catturato dalla sua bellezza. Ciò che colpisce è però anche la forza del vento che proviene dalla montagna, che è davvero potente. È infatti per questo che la grotta viene chiamata Grotta del Vento. Se non l’hai mai visitata, non perdere l’occasione di vederla. È qualcosa d’incredibile, da vedere almeno una volta nella vita.