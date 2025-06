4,99€ per un’estate fresca? Con LIDL si può | Dici BASTA ai condizionatori, da domani saranno inutili

Avete voglia di un’estate fresca senza spendere soldi in condizionatori e ventilatori? Ebbene, da LIDL hanno la soluzione che fa al caso vostro pagando soltanto 4,99€.

Nonostante manchino ancora pochi giorni alla data ufficiale dell’inizio dell’estate, secondo le indicazioni del calendario, possiamo dire di essere nel pieno di questa stagione già da diverse settimane.

Come succede ormai ogni anno, l’arrivo del caldo non è né graduale né rilassante, in quanto si parte subito con quelle temperature che superano i 30° sul termometro, con quel clima caldo, afoso e umido che ci rende le giornate e le nottate un vero incubo.

Bisogna correre ai ripari come meglio si può, installando condizionatori, ventilatori, comprando cappelli e occhiali da sole e così via. Sappiamo bene però come i primi due, possano essere un problema se utilizzati tutti i giorni, per via di quell’aumento di costi in bolletta.

Così, se avete voglia di combattere il caldo quest’anno in una maniera decisamente alternativa, il LIDL viene in vostro soccorso con questo articolo di soli 4,99€. La vostra estate non sarà mai stata così fresca.

Le raccomandazioni per affrontare al meglio questa estate

Quando il caldo si fa sentire, iniziamo a sentire in televisione le varie indicazioni in merito al comportamento da adottare affinché si possano scongiurare malori e colpi di calore. Sicuramente il primo, è quello di bere molto, nonché non uscire negli orari in cui la temperatura è maggiore e soprattutto cercare di indossare abiti idonei e utilizzare le creme solari, non soltanto per andare al mare in piscina, ma anche quando si sta troppo sotto il sole.

Queste raccomandazioni si sposano perfettamente con gli articoli che potrete trovare nel volantino attualmente attivo del LIDL, grazie ai quali potrete urlare al mondo intero: “estate non ti temo!”. Oltre al bere molto in estate, sarebbe opportuno anche consumare frutta fresca, come per esempio l’anguria a 0,69 centesimi, il mango a 0,99 centesimi, arrivando poi a quei cibi freschi che sono un toccasana, come per esempio il Barattolino Croccantino della Sammontana a 2,99 euro o l’Insalata di riso nero a 1,49 euro.

Durante le ore più calde poi potreste rilassarvi sul divano guardando un film, attivando il loro Ventilatore senza pale da tavolo a 49 euro, indossando poi quei completi di cotone composto da t-shirt e pantaloncini per bambini e adulti di prezzi e fantasia diverse che non vi faranno sentire leggeri. Ovviamente non dimenticatevi la crema solare! Il noto discount ha una vasta scelta di protezione e prezzi differenti che vi permetterà di proteggere voi e i vostri cari dai raggi UV.

La soluzione del LIDL per avere un’estate fresca

Come riportano da inran.it, oltre a tutti gli articoli descritti in precedenza, ce n’è ancora uno che dovreste acquistare per poter vivere un’estate rilassante, grazie al LIDL. Parliamo della loro piscina gonfiabile a meno di 5 euro, dove trovare refrigerio nelle giornate più afose.

Tra l’altro se cercate qualcosa di più grande, scontata ancora per poco, come mostra il volantino c’è anche la versione sempre gonfiabile a 49 euro, di 300×76 cm capiente oltre i 3 litri, con al suo interno anche la pompa e la cartuccia a filtro. Detto ciò, cosa state aspettando?