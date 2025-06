Ancora con Verona? Qui in Toscana c’è il BORGO DI ROMEO E GIULIETTA | Giri l’angolo e trovi il balcone segreto

Ecco dove si trova il vero borgo di Romeo e Giulietta. Se stai pensando alla città di Verona sei fuori strada.

Qui puoi rivivere tutto il brivido dell’opera romantica nata dalla penna di William Shakespeare!

Non perderti questa chicca tutta italiana. Non farti confondere le idee, il balcone del Palazzo di Via Cappello non c’entra nulla questa volta.

Se ami le storie famose, rappresentate sul grande schermo, allora questo posto sarà ben presto annoverato nella lista dei tuoi luoghi del cuore.

Vai alla scoperta di un Paese da sogno, in tutti i sensi. Potrai contemplare i paesaggi nati dall’incontro di natura e arte.

Borgo di Romeo e Giulietta, il luogo dove vivere tutta la magia delle storie più famose

Tutti conoscono l’area dell’antica Tuscia, nota per i suoi paesaggi bucolici, per le città d’arte, per i vini e i prodotti della terra che rappresentano alcune delle più amate eccellenze italiane ma non tutti sanno che proprio qui sorge il borgo di Romeo e Giulietta. Attenzione però: non è Verona. Si tratta di un’altra cittadina toscana.

Se sei appassionato di romanzi d’amore, come quello scritto da William Shakespeare, ma anche di film e di opere letterarie trasposte sul grande schermo, allora questa dritta ti porterà in un luogo che diventerà, a pieno titolo, uno dei tuoi luoghi del cuore. Scopri dove si trova il borgo di Romeo e Giulietta e perché ha meritato questo riconoscimento speciale.

Dove si trova il Paese più omaggiato dagli artisti del grande schermo

Il posto di cui parliamo si trova nel cuore della regione Toscana. Non è un singolo Comune ma un’intera area della Tuscia, destinata a restare per sempre impressa nella mente, e negli occhi, di chi ha amato la storia di Romeo e Giulietta ma non solo. Anche tante altre opere sono legate a questo luogo in particolare. Si tratta della Val d’Orcia.

Come si legge tra le pagine del sito web www.castellodispedaletto.it infatti, nella zona della Val d’Orcia sono stati girati i film più famosi degli ultimi decenni. Luoghi iconici come Palazzo Piccolomini di Pienza, San Quirico d’Orcia, Monticchiello, Castello di Spedaletto, Torre Tarugi a Contignano hanno fatto da sfondo a titoli di enorme successo come Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, la pellicola pluripremiata Il Paziente inglese, Il Gladiatore, La meglio gioventù, Sotto il Sole della Toscana, Sogno di una notte di mezza estate, Maraviglioso Boccaccio, Nostalghia, La mia vita a stelle e strisce, commedia italiana di Massimo Ceccherini e 2061, un anno eccezionale.