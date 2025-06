C’è chi va in Toscana per vedere la CITTÀ DEI VAMPIRI | È tutto vero, guai a girare per le strade a quest’ora

La città dei vampiri si trova in Toscana e sono molti coloro che vanno alla ricerca di quei luoghi “da brividi”. Non dimenticatevi l’aglio e il paletto dopo un certo orario.

Le leggende sui vampiri hanno sempre affascinato gli amanti dei brividi, i quali sono stati supportati da film, serie tv e libri nel corso dei decenni. Il modo di vedere queste figure è cambiato con i vari cambi generazionali.

Se in passato la figura del vampiro faceva urlare dal terrore gli spettatori, i quali non potevano non coprirsi gli occhi e…il collo, dopo aver visto il famoso e iconico Dracula di Bram Stoker, negli ultimi tempi è tutto cambiato.

Grazie a Edward Cullen e Bella Swan, protagonisti della saga di Twilight di Stephenie Meyer e a Damon, Stefan ed Elena di The Vampiere Diaries, la paura ha lasciato il posto al romanticismo dei protagonisti dai denti aguzzi che per amore mettevano da parte le morsicatine varie per spuntini più convenzionali (chiamiamoli così).

Per questo motivo sono in molti che in Toscana ci vanno anche per vedere con i loro occhi la città dei vampiri. Portandosi dietro a questo punto verbena e accendini vari durante le passeggiate notturne. Della serie, prevenire è meglio che curare (si scherza ovviamente).

Una città suggestiva e magica

Questa città toscana non è soltanto la meta dei curiosi e degli appassionati dei vampiri, ma anche di chi ha voglia di perdersi nella sua bellezza culturale, storica e anche noir. Questo borgo austero, circondato da mura e vegetazione, riporta a quel clima etrusco di cui il centro storico ne è intrinseco.

Una città medievale che racchiude dentro di sé tutta la bellezza e il mistero di quegli scorci, viottoli, quelle decorazioni suggestive e quelle sei porte di accesso alle mure etrusche che fa riemergere quelle leggende di vampiri e streghe. Ispirarono una famosa autrice durante la stesura dei suoi libri, diventati cult in molti Stati. Sono molti i luoghi da visitare e se è il brivido quello che cercate, perché non andare ad Halloween per partecipare al Palio dei Caci?

La città dei vampiri si trova in Toscana

La città dei vampiri di cui vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente si trova in Toscana. Sono molti coloro che vanno in tour per rivedere quei luoghi citati nei romanzi della saga di Twilight o visti nei film. Precisamente, in New Moon, le scene si sono concentrate a Volterra, dove i Volturi stavano per giustiziare Bella ed Edward, per aver messo in pericolo un segreto lungo secoli: ovvero, l’esistenza dei vampiri.

Finzione a parte, questo luogo meraviglioso della Toscana è diventato molto gettonato dai fan della saga. I quali vogliono visitare i luoghi visti nel film, anche se, come riportano da viaggi.corriere.it. Dovrete recarvi sia a Volterra che Montepulciano, per ottenere un tour completo a tema vampiri. Inoltre, se cercate la famosa fontana, grazie alla quale Bella con un balzo riuscì a riportare al sicuro da occhi indiscreti il “suo” Edward, potreste rimanere delusi. Non la troverete, visto che era stata creata ad hoc per le scene e in seguito smontata. Fontana a parte, avete preparato le valigie?