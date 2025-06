SCANDALO FISCO, dal carcere al ‘vabbè basta che paghi’ | Chi truffa lo Stato può cavarsela con un bonifico, è tutto vero

La decisione del fisco in merito alla modifica della pena dopo aver inoltrato il pagamento sta facendo discutere.

Benjamin Franklin diceva: “Esistono solo due certezze nella vita: una è la morte, l’altra sono le tasse” e aveva ragione visto che non si scampa a nessuna delle due se è arrivato il vostro momento.

Tralasciando il discorso della morte, in quanto speriamo tutti di vedere il Tristo Mietitore il più tardi possibile, la sfera delle tasse è un argomento molto delicato, in quanto tutti quanti, siamo tenuti a versarle con regolarità per evitare problemi futuri.

Esistono scadenze e procedure da seguire in maniera precisa, in modo da evitare notifiche successive con sanzioni da pagare, le quali, se non saldate nei tempi previsti, potrebbero portare a conseguenze gravi, come il pignoramento.

Il caso in questione invece prevede la modifica della pena se viene corrisposta la multa in denaro nei confronti dello Stato. Ecco di cosa parliamo.

Una lotta continua verso l’evasione fiscale

L’evasione fiscale è una piaga che lo Stato sta cercando di debellare in tutti i modi, introducendo pene ancora più severe e controlli più massicci da parte degli operatori dell’Agenzia delle Entrate. Molte agevolazioni oggi giorno sono riscuotibili proprio se il pagamento avviene in maniera tracciata e l’abbiamo visto per esempio con il bonus ristrutturazioni, questo per evitare infatti che i lavori venissero svolti in nero.

L’equilibrio del sistema finanziario italiano vacilla ogni volta che si evadono le tasse. A essere al centro dell’attenzione attualmente sono coloro che emettono fatture false ai danni dello Stato, omettendo entrate o falsificando i numeri per riuscire a beneficiare dei vantaggi fiscali in maniera ingiustificata. Dunque, emettere fatture false è un reato punibile dalla legge anche con la detenzione. Fin qui direte voi, è una notizia risaputa, ma allora cos’è che sta generando scalpore?

Cosa cambia per chi emette fatture false verso il fisco

Molti sui social starebbero criticando quella nuova direttiva emessa dal fisco in quanto, in caso di fattura falsa, se il contribuente dovesse pagare il corrispettivo previsto, potrebbe evitare pene severe. A riportare la notizia, da brocardi.it, dove riportano la modifica inserita dalla riforma Cartabia.

La modifica sostanziale riguarderebbe: “In tema di fatture false o per operazioni inesistenti (documenti contabili emessi per frodare il Fisco, evadere in tutto o in parte le imposte e trarre ingiustificati vantaggi fiscali), i giudici di piazza Cavour hanno sottolineato che la legge vigente prevede benefici retroattivi, qualora il contribuente – reo di aver commesso l’illecito fiscale – saldi il debito, adempiendo integralmente all’obbligazione tributaria…”, proseguendo poi: “la Corte ha stabilito che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (di cui all’art. 131 bis del c.p.), è determinate la circostanza che l’imputato abbia pagato tutto il debito, anche a rate e in virtù di un piano concordato con le Entrate, successivamente alla commissione dell’illecito fiscale…”. Cosa ne pensate?