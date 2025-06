Mai più Canone RAI, la decisione che cambia la vita di migliaia di cittadini | Questa la lista dei fortunati

Ecco chi sono i fortunati che non dovranno più pagare il canone Rai, una decisione apprezzata da migliaia di cittadini.

Il canone Rai ha da sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto sono molti coloro che storcono il naso quando pensano al versamento di questa tassa. Questo succede principalmente per un errore di pensiero che fatica a sfaldarsi.

Infatti, molti cittadini danno per scontato che se non guardano i canali Rai, allora non devono pagare. Questo canone però non riguarda i canali che guardate di più, bensì la tassa sul possesso della televisione e alla ricezione delle trasmissioni televisive.

Per il 2025, l’importo di questa tassa è tornato a essere di 90€, la cui cifra verrà suddivisa in 10 rate da 9€ ciascuna sulle bollette della luce, da gennaio a ottobre. Qualora il vostro contratto prevedesse rate bimestrali, allora la cifra da pagare sarebbe da raddoppiare, prevedendo due mesi, arrivando quindi a 18€.

In tutto questo però, c’è una lista dei fortunati per i quali il canone Rai non sarà dovuto. Ecco come ottenere questa gratifica.

Come ottenere l’esenzione al pagamento

Prima di rivelarvi chi saranno i fortunati che non dovranno più pagare il canone Rai, vogliamo elencarvi la procedura che dovrete inoltrare per ottenere l’esenzione. Dovrete recarvi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e cercare il modulo di Dichiarazione Sostitutiva, il quale andrà compilato e inviato, ogni anno, tramite uno di questi canali: sull’app web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; tramite PEC con firma digitale, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it o tramite raccomandata, all’indirizzo che troverete sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni in merito.

Inoltre, dovrete scaricare anche uno dei tre moduli inerenti al tipo di esenzione richiesta che troverete sul sito, in quanto dovrete scegliere quella in merito all’esonero, oppure all’esenzione e ancora al rimborso.

Come non pagare più il canone Rai

Sveliamo chi sono i fortunati che potranno dire addio al canone Rai grazie a questa particolare esenzione che cambierà la vita a molti cittadini. Come riportano dall’Agenzia delle Entrate, sono tre le clausole affinché possiate non pagare questa tassa, precisamente: i cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non dispongono della tv; i diplomatici e i militari stranieri e gli ultrasettantacinquenni con reddito basso.

Quindi gli esonerati che entrano in questo ultimo gruppo, si differenziano dai primi due, in quanto dovranno rispettare alcuni requisiti in base al reddito e all’età. Precisamente aver compiuto 75 anni e possedere un reddito annuo complessivo di tutti i familiari del nucleo familiare, non superiore agli 8.000 euro. In base al mese del compimento degli anni, la domanda per richiedere l’esonero dovrà essere inoltrata o entro il 30 aprile 2025 per non pagare l’anno intero oppure entro il 31 luglio per ottenere l’esonero soltanto per il secondo semestre. Ricordatevi che la domanda andrà presentata ogni anno, per poter dimostrare che le clausole necessarie per ottenere questa agevolazione non siano cambiate.