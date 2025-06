L’OASI più BELLA del mondo si trova in Toscana | A due passi da Lucca si nasconde il paradiso in terra, gli svizzeri confermano

Una delle oasi più belle del mondo si trova in Toscana, lo sapevate? Si trova a due passi da Lucca e resterete stupefatti dal paradiso in terre che vedrete.

Le vacanze estive stanno per arrivare, in quanto, come accade ormai spesso, i lavoratori non partono tutti ad agosto, svuotando le città, come succedeva ai tempi d’oro della Fiat, ma ormai si fanno scaglionate.

Diciamo che da fine giugno fino alle prime settimane di settembre, ogni settimana è buona per partire, affrontando l’ormai famoso bollino nero sulle autostrade, ferrovie, aeroporti e così via.

Ultimamente sono molti i cittadini che non si dirigono soltanto nelle zone di mare per potersi rilassare, ma scelgono anche quei luoghi un po’ isolati, lontani dalla vita attiva della città e per certi versi frenetica, per godersi la pace e la tranquillità.

Se sono queste le vacanze alle quali state aspirando, allora sappiate che in Toscana c’è una delle oasi più belle del mondo e si trova a due passi da Lucca.

Due appuntamenti imperdibili in estate

Questa Riserva Naturale fu istituita nel 1979, quando nacque il noto parco della zona che nel 1985 fu affidata alla Lega Italiana Protezione Uccelli/BirdLife Italia, grazie alla quale nacque l’oasi di cui vi parleremo a breve. La Lipu tra le varie attività, si occupa anche di gestire la fruizione turistica in questo luogo e all’educazione ambientale attraverso svariati eventi. Grazie a questo, l’oasi incontaminata, vi regalerà uno spettacolo senza precedenti, in quanto sarete accolti da quella antica laguna costiera e dalla flora e dalla fauna presenti. Durante ogni stagione, vengono pianificate delle attività che vi faranno amare e apprezzare ancora di più la bellezza di questo luogo, grazie al quale potrete intensificare il vostro rapporto con la natura. Questa estate, se in vacanza andrete in Toscana, sappiate che saranno tre le date da segnarvi sul calendario: 10-11-12 agosto.

Domenica 10 e lunedì 11 agosto, potrete godervi le notti di S.Lorenzo immersi in quell’atmosfera romantica che solo questo parco saprà darvi, cullati dalle onde del lago notturno, sul quale potrete passarci con il battello, durante l’osservazione guidata del cielo. La prenotazione è obbligatoria come rivelano dal loro sito, motivo per cui, fareste meglio a contattarli già adesso. La terza data in questione invece, segna la conclusione del festival de, “Il Parco delle Stelle”, dove potrete festeggiare con una serata all’insegna della musica, della natura, dell’arte e così via. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria.

Una delle oasi più belle del mondo

Siete curiosi di sapere dove si trova una delle oasi più belle del mondo? Ebbene, dovrete andare in Toscana a pochi passi da Lucca, precisamente all’Oasi Lipu Massaciuccoli-Riserva del Chiarone, dove, come riportano dal loro sito, oasilipumassaciuccoli.org, potrete godere della magia presente sul Lago di Massaciuccoli e del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, nato nel 1979, quando nacque la Riserva Naturale del Chiarone.

Se non volete perdere la possibilità di rilassarvi in questo paradiso terrestre, fareste meglio a prenotare la vostra escursione guidata per questa estate.