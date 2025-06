Ok Firenze, ma la vera CITTÀ DEGLI ARTISTI TOSCANI è un’altra | Qui è nato tutto, ce la invidia il mondo intero dal Medioevo

Lo sapevi che in Toscana si trova una città considerata la casa degli artisti Toscani? Ecco dove si trova

Firenze è senza dubbio una delle città più belle d’Italia, considerata la culla del Rinascimento, riesce ad affascinare turisti provenienti da tutto il mondo sopratutto per il suo patrimonio artistico.

Il nome di questa straordinaria città, è legato a grandi artisti come Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Giotto e Brunelleschi.

Basta entrare nella Galleria degli Uffizi per ammirare capolavori unici come la Nascita di Venere di Botticelli o L’Annunciazione di Leonardo, opere che hanno cambiato per sempre il corso dell’arte occidentale.

Non molto distante c’è poi la Galleria dell’Accademia, che accoglie il David di Michelangelo, una scultura eccezionale simbolo di forza e perfezione anatomica.

Vicino Firenze si trova la città degli artisti toscani

Chiunque visiti Firenze, si immerge in secoli di arte e cultura. In questa città le opere non sono solo nei musei, ma anche nelle piazze, nelle chiese, nei palazzi. Non tutti gli amanti dell’arte però sanno che basta spostarsi di poco da Firenze per poter respirare l’arte vera e propria in una bellissima località.

Più precisamente a soli 30 km dal capoluogo della Toscana, si trova un luogo considerato la patria di due grandi maestri della pittura italiana: Giotto di Bondone e Beato Angelico. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Una culla d’arte in Toscana

Immerso nelle colline verdi del Mugello, in Toscana, troviamo Vicchio, un affascinante borgo che vanta un’eredità artistica straordinaria. E’ proprio nei dintorni di Vicchio che nacque Giotto. Secondo quello che si racconta, in questo luogo Giotto portava le pecore a pascolare e, tra una sosta e l’altra, si dilettava a disegnare i suoi animali sulle pietre che trovava. Sul colle di Vespignano, si trova la casa natale di Giotto, oggi diventata uno spazio culturale di incontro e di produzione artistica che è possibile visitare.

Sempre in questa terra, nel Quattrocento, nacque anche Beato Angelico, un altro pittore le cui opere sono diventate famose per la luce mistica e l’armonia dei colori, rappresentano uno dei momenti più alti dell’arte religiosa del primo Rinascimento. Non solo pittori a Vicchio, ma anche Benvenuto Cellini, che molto probabilmente la sua ispirazione deriva proprio dai profili sinuosi di questi rilievi viste le forme inconfondibili delle sue sculture. Si tratta di un borgo che oltre ad offrire un percorso d’arte unico, è ricco di eventi, mostre e percorsi tematici. Per questo, vale la pena visitarlo almeno una volta nella vita.