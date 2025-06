Conto corrente, basta avere solo 1 euro in più e scattano i controlli | In Toscana sale la paura, c’è chi ha chiuso con le banche

Attenzione al saldo che avete sul conto corrente, basta 1 euro in più e scattano subito i controlli.

Da quando fortunatamente non si usa più nascondere i propri soldi sotto la mattonella o sotto il materasso, i cittadini generalmente aprono un conto corrente bancario o postale, dove affidare le proprie entrate.

Così facendo, non c’è rischio che qualcuno vi rubi il materasso con i risparmi o peggio ancora che lo butti, com’è già successo, quando gli eredi andavano a svuotare la casa dei loro nonni o bisnonni.

Naturalmente grazie a questo metodo, lo Stato riesce a contrastare meglio l’evasione fiscale, in quanto, essendo tutto tracciato, i clienti trattano i loro soldi, con la più totale trasparenza.

Eppure, qualora sul conto corrente abbiate anche solo 1 euro in più, scattano i controlli, che fanno tremare i toscani, anche se in realtà, se non avete nulla da nascondere, non avete neanche nulla da temere.

I controlli fiscali sul conto corrente

Come dicevamo, chi non ha nulla da temere, che agisce sempre con trasparenza, dichiarando ogni singola entrata, non ha nulla da temere. Ovviamente dall’Agenzia delle Entrate fanno il loro lavoro, in quanto sono impegnati al 100% nella missione di stanare quanti più evasori fiscali possibili.

Per questo motivo, le vostre entrate dovranno sempre essere coerenti con quanto dichiarato, se non volete avere problemi futuri con il Fisco. Capite bene che se dichiarate il minimo e poi fate una vita da VIP, qualche dubbio sorgerà. Infatti, dopo una certa cifra accantonata sul vostro conto, partiranno i controlli dal personale addetto, il quale, nel momento in cui dovesse riscontrare delle incongruenze, potrebbe passare allo step successivo e cioè quella di contattare il cliente e chiedere spiegazioni in merito.

Cosa succede per chi ha un conto molto ricco

Chiarito il concetto che l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di effettuare controlli sui conti correnti degli italiani, senza il bisogno di chiedere il permesso, non tutti sanno che dopo una certa cifra, questi scatteranno in automatico, non soltanto sui conti dei toscani ma su quelli di tutti gli italiani.

Come riportano da ispacnr.it, dal punto di vista fiscale, un saldo superiore a 10.000 euro potrebbe far avviare i controlli dall’Agenzia delle Entrate, per questo è molto importante che le entrate siano tutte giustificate e documentate, per evitare di avere problemi con il Fisco per una questione di evasione fiscale e riciclaggio. Qualora l’ente dovesse registrare incongruenze e le vostre spiegazioni dovessero essere inadeguate, potrebbero scattare ulteriori approfondimenti fiscali, il cui esito potrebbe portare a sanzioni amministrative o addirittura penali, nei casi più gravi, qualora venissero accertate irregolarità.