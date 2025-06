Pensioni luglio 2025, in arrivo quasi 400 euro | L’INPS fa regali ma non a tutti, questi i fortunati che se ne vanno al mare

Buone notizie per i pensionati, se rientri in questa categoria potresti riceve subito 400 euro dall’Inps.

L’argomento pensioni in Italia continua ad essere oggetto di discussione da parte dal Governo. In questi anni diverse riforme si sono susseguite.

Molte di queste però, non sono state affatto positive. L’età pensionabile è aumentata e questo ha reso più complicato soprattutto per le nuove generazioni, l’ accesso alla pensione.

Gli attuali pensionati invece, si trovano a fare i conti con il costo della vita sempre più alto e gli importi delle assegni che sono rimasti uguali nel tempo se non addirittura ridotti.

Tuttavia, buone notizie sono in arrivo. Dal prossimo mese infatti, molti pensionati avranno la possibilità di vedersi accreditati ben 400 euro in più. Scopriamo tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

Novità in arrivo, per i pensionati

Come anticipato son molti pensionati in Italia che vivono con assegni mensili molto bassi. I più colpiti risultano essere proprio le pensioni più basse che sono in maggioranza nel nostro Paese. Per questo sono tanti i cittadini che sono stati costretti a dover rinunciare a beni di prima necessità e cure mediche. Fortunatamente però, l’arrivo della bella stagione sembra portare una ventata d’aria positiva. Chi credeva che gli aumenti pensionistici sarebbero arrivati solo a dicembre con la tredecisma si dovrà ben presto ricredere. Secondo le ultime disposizioni infatti, il trimestre estivo ben sperare negli incrementi.

Quella che prima sembrava essere un’ipotesi lontana ora pare abbia preso piede grazie a una serie di misure pensate per migliorare il sistema pensionistico italiano. Dopo anni in cui tutto era fermo, gli strumenti di supporto sono diventati concreti: bonus, agevolazioni fiscali, incentivi mirati ecc. Ora, al contrario, il trimestre di luglio, agosto e settembre, promette aumenti visibili, nelle buste paga dei pensionati, portando a una maggior equità e stabilità economica.

Aumento sugli assegni

Gli aumenti sulle pensioni sono confermati. Ma occorre fare subito una precisazione: insieme a questi vi saranno anche alcune trattenute. Nello specifico, l’INPS ha infatti comunicato che chi ha ricevuto indebitamente i bonus una tantum da 200 e 150, euro nel 2022 e dovrà per l’appunto restituire la somma nel trimestre in corso. Trattandosi di una decurtazione di 50 euro mensili, la quale interesserà proprio chi non possedeva i requisiti richiesti.

Anche se, in ogni caso, dal 1° luglio molti pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità: una somma a cavallo fra i 336 e 655 euro, per chi ha più di 64 anni e redditi contenuti. Mentre fra settembre e novembre, arriveranno infine, anche i rimborsi legati al Modello 730 (erogati in base alla dichiarazione presentata).