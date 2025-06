730, l’Agenzia delle Entrate ha stravolto tutto | Chi ha commesso questo errore, è nei guai: 2 italiani su 3 in lacrime

Come mai si parla di un errore che se commesso nel 730 potrebbe portarvi guai con l’Agenzia delle Entrate?

Ogni anno i cittadini lo sanno, devono radunare tutti i vari scontrini, fatture e documenti vari da portare al commercialista, o al Caf, oppure da compilare in autonomia, per poter occuparsi della propria dichiarazione dei redditi.

Grazie al Modello 730, ogni cittadino potrebbe ottenere un rimborso che decisamente potrebbe portare una boccata d’aria fresca, in quanto andrebbe ad aumentare il proprio budget mensile in maniera significativa.

Ovviamente per non avere problemi con il Fisco in futuro, bisognerà sempre dichiarare tutto in maniera corretta e soprattutto essere trasparenti, in quanto, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare qualche diseguaglianza tra quello percepito e quello dichiarato, potrebbe attivare dei controlli immediati per chiarire la situazione.

A tal proposito, in rete c’è una voce che gira, secondo la quale i cittadini potrebbero avere dei guai con l’Agenzia delle Entrate, qualora avessero commesso questo errore nel Modello 730. Facciamo chiarezza.

Come ottenere il rimborso fiscale con il Modello 730

Una volta compilata la dichiarazione dei redditi, dopo i vari controlli, l’Agenzia delle Entrate decide o meno se il contribuente ha diritto a un rimborso fiscale, nel momento in cui abbia versato un’imposta superiore rispetto a quella dovuta realmente. Se nel vostro modello Redditi emergesse un credito, potrete decidere tramite il quadro RX, se chiedere il rimborso o se compensarlo con altri tributi.

I pensionati e i lavoratori dipendenti potranno ottenere questo rimborso direttamente in busta paga o nel cedolino pensionistico, mentre per i rimborsi IVA dovrete richiedere un’apposita istanza. Qui dovrà essere compilato l’apposito modulo e allegare la documentazione necessaria a supporto della richiesta.

Una nuova disposizione dall’Agenzia delle Entrate

Qual è la nuova disposizione imposta dall’Agenzia delle Entrate che potrebbe portare a un errore nel Modello 730 da parte dei contribuenti? Ebbene, come rivelano da ispacnr.it, la novità riguarda quando il rimborso è intestato a una persona deceduta. Gli eredi possono effettuare la richiesta di rimborso e se la dichiarazione di successione è stata già presentata, gli eredi non dovranno effettuare altri passaggi, in quanto il rimborso verrà erogato in automatico.

A prescindere dalla situazione, sappiate che dal prossimo dicembre, l’Agenzia delle Entrate emetterà il rimborso soltanto sul conto corrente, bancario o postale che sia, motivo per cui il contribuente dovrà indicare correttamente l’IBAN. In assenza di questo però, non è che perderete il vostro rimborso, semplicemente vi verrà inoltrato come assegno postale, il quale dovrà essere versato sul proprio conto corrente entro 60 giorni dalla data di emissione.