Da Lucca a Grosseto, tutti in fila per prendere il nuovo BONUS INPS | Con un click salti la fila e incassi subito

Un bonus da non perdersi arriva direttamente dall’Inps, ti basta solo un click per richiederlo ed il gioco è fatto.

Quest’anno la bella stagione sembra essere arrivata con ottime notizie per i cittadini, portando con sè un’opportunità economica da non perdersi.

I cittadini infatti, avranno la possibilità di richiedere facilmente un bonus molto importante e intascarsi una somma di denaro erogata direttamente dall‘Inps.

In questi anni sono state le agevolazioni erogate dallo Stato proprio per supportare le tante famiglie in difficoltà sempre più soggette a spese.

Si tratta di misure fondamentali, che alla luce dell’attuale situazione economica, permettono una maggiore equità tra le diverse fasce della popolazione.

Bonus Inps, cos’è e chi può richiederlo

Sono tantissime le persone che si sono trovate improvvisamente senza reddito, costrette a rivedere le proprie priorità, a ridurre le spese essenziali e, nei casi più gravi, a ricorrere a forme di assistenza pubblica o privata. Tra i più colpiti ci sono proprio le famiglie monoreddito e i lavoratori autonomi che risultano essere i più esposti alla crisi soprattutto nelle aree del Paese dove le opportunità lavorative sono già limitate. Tuttavia, al fine di fornire un concreto aiuto ai cittadini, a partire da lunedì 16 giugno si potrà richiedere una misura di sostegno economico molto importante, disponibile fino al 31 ottobre 2025. Si tratta dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), l’agevolazione rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno subito un calo significativo del reddito.

L’ISCRO è un’indennità semestrale introdotta definitivamente nel 2024 dopo una fase sperimentale, con l’obiettivo di garantire un sostegno economico a chi registra una riduzione del reddito superiore al 30% rispetto alla media dei due anni precedenti. Nello specifico, si rivolge a lavoratori che siano in possesso di requisiti specifici: è iscritto alla Gestione Separata INPS; svolge un’attività autonoma in via abituale (articolo 2, comma 26, L. 335/1995); ha partita IVA attiva da almeno tre anni per l’attività che ha determinato l’iscrizione; ha un reddito dell’anno precedente inferiore al 70% della media dei due anni precedenti; possiede un reddito complessivo annuo non superiore a 12.000 euro, limite soggetto a rivalutazione ISTAT; é in regola con i contributi previdenziali;Non percepisce trattamenti pensionistici diretti né l’Assegno di Inclusione; non è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come richiedere il Bonus

E’ possibile presentare esclusivamente online dal dal 16 giugno e fino al 31 ottobre 2025, la domande per ottenere l’Indennità ISCRO. Per chiederlo si possono utilizzare i canali: Portale ufficiale INPS (www.inps.it), con accesso tramite SPID, CIE o CNS; Contact Center INPS: numero verde gratuito 803 164 da rete fissa, numero 06 164164 a pagamento da rete mobile; Intermediari abilitati e patronati, via servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto.

L’indennità ha una durata di sei mesi, a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, e ammonta al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno della richiesta, calcolata su base semestrale.