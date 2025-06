Forte dei Marmi una volta, la vera CITTÀ dei VIP in Toscana è solo una | Metti cappello ed occhiali e ti chiedono un selfie

La vera città dei VIP in Toscana non è solo a Forte dei Marmi ma da un’altra parte. Si parte per una vacanza fuori dal comune.

Se quest’anno volete fare le vacanze che vengono definite come di “categoria”, allora abbiamo un suggerimento per voi. In questi luoghi i VIP si sentono a casa, per loro infatti sono la normalità, mentre per noi sono un momento epico da vivere.

Per questo molti cittadini una volta ogni tanto provano l’ebrezza di passare le vacanze nel lusso, anche se per pochi giorni. Non necessariamente per provare tutto questo bisogna andare in Stati esteri rinomati, come per esempio alle Maldive, uno dei luoghi preferiti di Belen.

Sono diversi i luoghi in Italia considerati i preferiti dell’élite, come per esempio in Sardegna: Porto Cervo, Porto Rotondo, Costa Smeralda sono solo alcuni dei luoghi più rinomati, dove star nazionali e internazionali ci vanno a passare le vacanze.

Eppure, esiste quella che è stata definita come la vera città dei VIP, ed è in Toscana e no, non stiamo parlando di Forte dei Marmi. Ma allora dove?

I VIP che frequentano maggiormente Forte dei Marmi

Forte dei Marmi è una località balneare molto rinomata della Versilia, frequentata tra l’altro da molti VIP sia italiani che internazionali, i quali vengono avvistati molto spesso in vacanza in estate.

Qui ad attirarli sono i negozi di moda, gli stabilimenti balneari di lusso e l’atmosfera esclusiva che si respira tra quelle vie. Tra i nomi più noti che sono stati avvistati a Forte dei Marmi troviamo: Giorgio Panariello, Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Belen Rodriguez e molti altri. Sicuramente tra gli stabilimenti più frequentati ci sono: Bagno Piero, Bagno Roma di Levante, Twiga, Bagno La Fenice e così via.

La città dei VIP

Non c’è solo quindi Forte dei Marmi nel cuore dei personaggi famosi. C’è anche quella che è stata definita come la città dei VIP e si trova sempre in Toscana. Parliamo dell’Isola d’Elba i cui comuni presenti la rendono un territorio esclusivo e ricco di storia. Quest’isola è la più grande di quelle presenti in Toscana, dov’è possibile ammirare quei fantastici scorci, i tramonti indimenticabili e romantici, per non parlare della bellezza incontaminata della natura e del mare, come riportano da italia.it.

Sono molteplici i luoghi da vedere, oltre alle splendide spiagge per non parlare del patrimonio storico e culturale che restituiscono. Ad ogni modo non potrete sicuramente perdervi all’Isola d’Elba, la Fortezza Medicea di Portoferraio, la Villa dei Mulini, la Villa di San Martino, il Monte Capanne e così via. Inoltre, se volete andare in spiaggia, andate a rilassarvi a Fetovaia, Cavoli o Sansone tra le tante. Resterete stupiti dalle acque cristalline e da quel paesaggio mozzafiato.