Allarme Aeroporti, NON devi mai indossare queste cose | Chi commette questo errore, non parte più

Se non vuoi compromettere il tuo viaggio, ricordati di non indossare mai queste cose in aeroporto o rischi di perdere il volo

In questo periodo dell’anno il numero delle persone pronte a partire è davvero elevato. In vista delle vacanze estive c’è già chi ha organizzato il suo viaggio e non vede l’ora di salire a bordo del suo aereo.

Andare in aeroporto però, non vuol dire solo attendere l’aereo del proprio viaggio ma impone il rispetto di alcune regole ben precise che, se violate, potrebbero mettere a serio rischio la partenza.

In particolare, ogni compagnia aerea stabilisce dei limiti riguardo il peso e le dimensioni del bagaglio nonchè il divieto di portare liquidi o altri oggetti ritenuti pericolosi.

In pochi però sanno, che uno degli aspetti a cui porre particolare attenzione è l’abbigliamento. Quest’ultimo, influisce sul viaggio e nel caso in cui i vestititi non rispecchino alcuni requisiti, c’è il rischio di non imbarcarsi.

Volo a rischio se ti vesti cosi

Generalmente prima di partire, ci si organizza per bene portando tutto l’occorrente necessario magari aiutati anche da una lista scritta che funge da promemoria, così da evitare di dimenticare qualcosa di importante. Fondamentali sono i documenti di viaggi, senza i quali necessariamente si dovrà fare marcia indietro, perché sarà negato l’imbarco. Ovviamente i documenti devono essere in regola, altrimenti non si potrà partire.

Sul sito dell’aeroporto o delle compagnie aeree, ci sono tutte le regole per trasporto bagagli, oggetti vietati, e molto altro ancora. Informarsi è fondamentale. Tuttavia, come anticipato, attenzione ai vestiti che si indossano, si potrebbe perdere il volo.

Ecco i vestiti che potrebbero farti perdere l’aereo

I controlli per imbarcarsi nell’ultimo periodo si sono intensificati notevolmente al fine di garantire la sicurezza di tutti passeggeri, piloti e steward. L’obiettivo è anche scongiurare il pericolo di possibili disagi che potrebbero causare voli in ritardo e altri rischi a bordo. Quindi, per evitare qualsiasi problema, è bene non indossare dei capi quando si va in aeroporto per evitare di rimanere bloccati ai controlli o alla dogana. Primo tra tutti, evitare scarpe che abbiano suole spesse e con inserti metallici. Gli inserti in metallo, che in genere sono borchie o fibbie, possono essere motivo di allerta e gli addetti alla sicurezza potrebbero temere che vi sia qualcosa di sospetto, nascosto sotto le scarpe. Meglio non indossare neppure abiti oversize, perché essendo ampi, si può ipotizzare che vi si nascondano oggetti e anche qui, si perderebbe tempo ai controlli.

Anche i gioielli sarebbe meglio non metterli e lasciarli in valigia, perché potrebbero suonare durante i controlli con i detector e far partire l’allerta. Potrebbero chiedervi di rimuoverli e lo stesso vale se si indossano troppi accessori per capelli come fermagli ecc. Quindi, occorre fare sempre fare molta attenzione, spesso per un piccolo errore si rischia di perdere il volo tanto atteso.