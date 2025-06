Supermercato, mangi questo CIBO e invecchi in pochi giorni | Sulla carta d’identità 30 anni e ne dimostri 65, che strazio

Attenzione a questo cibo se lo compri al supermercato invecchierai prima. Ecco di cosa parliamo.

Sedersi a tavola è uno di quei piaceri di cui nessuno dovrebbe mai privarsi, in quanto, il cibo è buono e fa bene e non dovremmo avere un rapporto così distorto con lui. Che siate in compagnia o da soli, il rito del pasto dovreste sempre onorarlo.

Siamo sempre di fretta, la vita è frenetica per questo non dovremmo rinunciare a questo: apparecchiare, sederci al tavolo e consumare il pasto insieme o da soli, in base al vostro nucleo familiare di riferimento, rilassarsi e godersi la bontà di ciò che abbiamo nel piatto.

Ovviamente per stare bene, bisognerà seguire una dieta sana e bilanciata, ma questo non vuol dire concederci solo verdura bollita e riso in bianco. I vari food blogger che si occupano del settore fit, ci hanno dimostrato, quanto sia facile preparare una ricetta gustosa con prodotti sani.

Questo cibo però sul tavolo non dovreste mai portarlo e se lo vedete al supermercato dovreste stargli lontano, visto che vi farà invecchiare prima, secondo il recente studio.

L’importanza di una dieta sana e bilanciata

Come dicevamo è molto importante avere fin da giovani un rapporto sano con il cibo, senza guardarlo con terrore per le calorie e neanche come una sorta di compensazione e gratifica a qualche mancanza personale. L’azione del mangiare andrebbe vista per quello che è: cioè l’atto di nutrirsi per fare in modo che il nostro organismo sia attivo ed energico.

Se in tavola portate gli alimenti giusti, seguendo una dieta bilanciata, redatta da un professionista dell’alimentazione, non dovrete temere quei kg di troppo. Ovviamente la cosa più importante è introdurre tutti gli alimenti nella quantità corretta e vedrete come alla fine il momento del pasto sarà piacevole e divertente. Perfino i nutrizionisti lo dicono che anche lo sgarro settimanale è consentito, potendo così godervi la pizza per esempio, oppure un gustoso dessert.

Il cibo da non mangiare

Tra tutti gli alimenti bilanciati da portare in tavola ce n’è uno che non dovreste mai acquistare, visto che secondo lo studio, vi farebbe invecchiare prima. Non parliamo di un cibo specifico quanto di un gruppo, cioè i cibi ultra-processati, gli alimenti confezionati che vengono prodotti industrialmente e che sono caratterizzati da un’ampia trasformazione, contenendo molteplici additivi, come zucchero, sale e grassi.

Che questi cibi siano potenzialmente dannosi lo sapevamo già, visti i vari avvertimento che rilasciano gli esperti del settore, ma adesso, secondo un recente studio pubblicato su, The American Journal of Clinical Nutrition, la consumazione di questi alimenti, porterebbe a un aumento dell’età biologica rispetto a quella cronologica. Se quest’ultima riguarda il vostro anno di nascita, la prima riflette lo stato reale di salute del vostro organismo, dei vostri organi, del livello di infiammazione sistemica e anche la salute dei vostri tessuti. Questo studio dimostra come la consumazione a lungo termine di questi alimenti potrebbe quindi generare potenziali conseguenze dannose al vostro organismo, per questo motivo fareste meglio a seguire i principi e le direttive della tradizionale Dieta Mediterranea, come riportano da ispacnr.it.