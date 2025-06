È il TEST più condiviso del momento | Prova a risolverlo in 7 secondi, chi ci riesce ha un QI da premio Nobel

Prova subito a risolvere questo Test se ci riesci puoi ritenerti un vero e proprio genio, solo in pochi ci riescono!

I test visivi sono diventati la forma di intrattenimento più richiesta e amata sul web. Ce ne sono davvero tantissimi, ognuno con la sua logica ma tutti capaci di divertire gli utenti.

Generalmente questa tipologia di test parte da un’immagine in cui la sfida consiste nel trovare l’oggetto nascosto, ma possono anche riguardare la personalità il cui scopo è scoprire lati di noi stessi spesso ignoti.

Il motivo del loro successo sta nella semplicità e immediatezza: bastano pochi secondi per rispondere, e il risultato è davvero sorprendente.

Non servono competenze specifiche, ed è proprio questa accessibilità che li rende perfetti sia per gli adulti che per i ragazzi in cerca di contenuti brevi, stimolanti e facilmente condivisibili.

Test visivo, trova l’emoji nascosta nell’immagine in soli 7 secondi

Nel test di oggi, diventato recentemente popolare tra milioni di persone, dovrai mettere alla prova le tue abilità visive in pochissimo tempo. In particolare, nell’immagine posta ad inizio articolo, vedrai molti emoji, apparentemente tutti uguali.

In realtà è nascosto uno molto diverso dal resto. La sfida è trovarlo in meno di 7 secondi. Pertanto cerca di focalizzare al meglio l’immagine. Nel prossimo paragrafo, riporteremo la soluzione corretta, se non dovessi riuscirci. Ora però, non perdere tempo ed inizia subito il test!

Ecco la soluzione del test visivo

Se sei arrivato fin qui, probabilmente non vedi l’ora di scoprire la soluzione. Se invece sei riuscito a trovare l’emoji nascosta, congratulazioni solo in pochi ci riescono! Nel caso in cui tu lo stia ancora cercando, non preoccuparti perché poi di seguito ti forniremo tutti gli indizi di cui hai bisogno per poter cantare la vittoria nelle seguenti occasioni. Come prima cosa ti anticipiamo che non ci vorrà molto per spiegare la soluzione. Prima di tutto, porta la tua vista alla sesta colonna a partire dalla sinistra dell’immagine.

In quella linea e prendendo questo punto come riferimento, volgi lo sguardo verso la prima fila partendo dall’alto. Quindi, all’incrocio di entrambi c’è ciò che ti è stato chiesto di cercare senza problemi. Ora ci sei vicino. Non abbiamo dubbi che ti sia divertito molto a risolvere questa sfida virale. Per lo stesso motivo, potrai continuare a svolgere altri test così da diventare sempre più abile nei prossimi. In bocca al lupo, per le prossime sfide!