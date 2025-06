Nel cuore della Toscana ci si accorge della presenza del PAESE DEI GATTI | Qui sono trattati da re, altro che crocchette e grattini

In Toscana puoi visitare un luogo dove i veri padroni di casa sono i gatti. Li trovi in ogni angolo e vivono come devi veri e propri re

La Toscana è una delle regioni più belle d’Italia, una terra dove arte, natura e storia si intrecciano alla perfezione. Qui, ogni luogo è capace di regalare esperienze uniche ai visitatori.

Con i suoi paesaggi mozzafiato, ogni angolo della Toscana è in grado di raccontare qualcosa. Oltre ad accogliere numerose opere internazionali, è anche ricca di borghi rimasti inalterati nel tempo.

I borghi toscani in particolare, sono considerati tra i più belli del nostro Paese e alcuni sono famosi in tutto il mondo come Montepulciano o Cortona.

Molti altri invece sono delle vere e proprie gemme tutte da scoprire che trasmettono in pieno tutta la magia della Toscana.

Toscana una terra magica, ricca di luoghi da scoprire

La Toscana è la patria di grandi poeti come Dante, Petrarca, Leonardo, Michelangelo e la sua ricchezza artistica è tangibile in città come come Firenze o Siena. Anche nei piccoli borghi però si trovano chiese affrescate, musei sorprendenti e tradizioni vive. Con le loro feste popolari, le rievocazioni storiche e sagre, rendono ogni visita autentica.

Camminare per le loro vie significa immergersi in secoli di storia: piazze, torri antiche, mura ancora intatte, botteghe artigiane e tanto altro. Qui la vita scorre lenta lontana dal caos della città. Oggi però, ci soffermeremo su una meravigliosa località di questa Regione, anche nota per essere il Paese dei gatti, in cui i felini sono considerati delle vere divinità.

Il Paese dei gatti in Toscana

Nel comune di Filattiera in provincia di Massa-Carrara, si nasconde un borgo antico “abitato” da non più di 20 persone (140 considerando le abitazioni intorno al borgo) e da tanti, tanti, gatti. Gatti ai portoni, agli angoli delle strade, sulle pietre, in ferro, in plastica, in legno, disegnati su carta. Stiamo parlando del borgo di Caprio. Alcuni abitanti della frazione del comune di Filattiera erano chiamati “quei de’ gatt”. Oggi per le vie del borgo ci sono gatti ai portoni, per le strade, sulle insegne, dipinti, cuciti, in ferro, in plastica, in legno.

Caprio sembra ricreare perfettamente una storia fantastica a cielo aperto con protagonisti i gatti di tutto il mondo. Il paese è infatti decorato con immagini di gatti in diverse forme e materiali. Tutti gli abitanti si sono lasciati coinvolgere e le case, le vie, i negozi espongono tributi agli amici felini. Sono molti i turisti che si spingono in questa frazione della Lunigiana incuriositi dai gatti che decorano porte e portoni, strade e insegne. Gatti cuciti e dipinti scodinzolano sui panni stesi alle finestre. Baffi e orecchie a punta spuntano fuori da botti e vasi in vetro e musetti in pietra o in ceramica accompagnano i visitatori mentre salgono i gradini delle strade del borgo. Oggi Caprio è il borgo antico dei gatti silenziosi, è online anche una pagina Facebook che raccoglie le foto del paese scattate dai residenti ma soprattutto dai turisti in visita.