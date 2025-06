Ma quale Puglia, le MALDIVE D’ITALIA sono solo in Toscana | Ci vai e ti accorgi che è meglio dell’originale, il paradiso esiste

Questa spiaggia non ha proprio nulla da invidiare alle più gettonate mete esotiche: sono le Maldive d’Italia!

Se stai pensando a una località perfetta per le tue vacanze al mare, allora non puoi certo non tenere in considerazione questo posto speciale.

Non devi nemmeno prendere un aereo, né fare un lungo viaggio intercontinentale per raggiungere le Maldive d’Italia. Ti basta arrivare fino al cuore del Bel Paese.

Al centro dell’Italia, e più precisamente nella bellissima Toscana, c’è una destinazione da non perdere per gli amanti del mare, della natura e dei bei paesaggi.

Scopri dove si trovano le Maldive d’Italia e organizza una delle gite che non dimenticherai mai più. Diventerà la tua tappa fissa dell’estate.

Maldive d’Italia, la località che fa invidia alle mete balneari esotiche

L’Italia ha oltre 5000 chilometri di costa balneabile. Questo vuol dire che, da nord a sud dello stivale, lungo tutta la penisola è possibile trovare splendidi borghi di mare, località balneari e mete turistiche ideali per la bella stagione. Insomma, se si cerca il bel mare non c’è che l’imbarazzo della scelta. Nonostante questa varietà incredibile, nella maggior parte dei casi vengono selezionate sempre le solite destinazioni mainstream.

Alcune località infatti, sono più note di altre e tendono ad attirare la maggior parte dei visitatori. Chi si ritrova a organizzare una vacanza all’insegna del puro relax in riva al mare e della tintarella in genere opta per le isole Eolie, Ischia, Capri o predilige Sardegna, Sicilia ma c’è tanto altro. Le Maldive d’Italia non si trovano qui e nemmeno in Puglia, in Salento, ma in Toscana. Scopri qual è la località che ti lascerà senza fiato.

La meta nostrana per i veri amanti del mare

Il luogo fantastico di cui parliamo si trova in provincia di Grosseto, in un’area straordinaria della regione Puglia, che da sempre è contraddistinta da acque cristalline e che offre ai turisti e ai local un’esperienza da sogno.

Le Maldive d’Italia corrispondono alla spiaggia delle Rocchette, una baia incontaminata che si trova a sud del promontorio di Punta Ala. Qui la la roccia si tuffa nel mare blu, creando un paesaggio mozzafiato. Come si legge su www.campingpuntala.it, Le Rocchette dal 2005 riceve un ambito riconoscimento, ovvero il premio come il mare migliore del Comune di Castiglione della Pescaia. Oltre a essere una baia selvaggia, questa area stupenda della Toscana è molto servita e ci sono tantissime strutture destinate all’accoglienza, come il Camping e il Resort Punta Ala.