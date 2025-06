LUTTO NEL MONDO DELLA TV, se ne va la stella della nostra infanzia | I fan sono distrutti dalla notizia lampo

Un terribile lutto ha colpito il mondo della TV, in quanto una delle stelle della nostra infanzia ci ha detto addio in maniera del tutto inaspettata.

Lo sappiamo benissimo che i vari personaggi che vediamo in televisione, che sia in film o serie tv, non sono reali, in quanto dietro a quella figura si nasconde un attore o un’attrice che lontano dalle telecamere vive una vita totalmente diversa, perfino con un nome diverso.

Eppure è impossibile non affezionarsi a determinati titoli cult che hanno accompagnato la nostra adolescenza o semplicemente un momento di vita particolare. A volte, si ha bisogno di un po’ di leggerezza dalla vita reale ed è qui che entrano in scena gli attori, i quali riescono, con la loro bravura, a trasportarci in mondi totalmente diversi dalla realtà.

Con loro abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo fantasticato, abbiamo vissuto momenti intensi con quei colpi di scena inaspettati, insomma ci siamo divertiti per quell’ora o più, quasi dimenticandoci il motivo per cui abbiamo cercato una valvola di sfogo in quel momento.

Per questo motivo quel lutto che ha colpito il mondo della TV ha lasciato tutti i fan senza parole, visto che era praticamente la stella della nostra infanzia. Ecco di chi stiamo parlando.

Un’icona indimenticabile

C’è da dire che sono molteplici gli anni che sono stati caratterizzati da icone indimenticabili della televisione che ancora oggi vengono ricordate. Quando c’è una replica in televisione è impossibile cambiare canale, anche se quella storia oggi la guardiamo con occhi diversi rispetto a quando eravamo adolescenti.

Eppure se vediamo una replica per esempio dell’A-Team, Supercar, MacGyver, Magnum P.I., Friends, Il principe di Bel-Air, Buffy l’ammazzavampiri, Hercules, Xena, arrivando poi alle serie più attuali da The Big Bang Theory, The Vampire Diaries e così via, nessuno cambierà mai canale. Basta una sigla, una frase, un balletto a farci fare immediatamente un viaggio nel vialetto dei ricordi, vivendo tutto con un po’ di nostalgia. Il pubblico si affeziona ai personaggi e alle loro storie, motivo per cui, quando devono dire addio a qualcuno di loro, soffrono quasi come se a essersene andato sia stato un membro di famiglia. Se pensate alle persone sole, che grazie alla televisione hanno sempre una compagnia presente, non è strano che sentano proprio questo.

Una scomparsa improvvisa

Quel lutto improvviso che ha colpito il mondo della TV ha lasciato tutti i fan senza parole, in quanto è stata un’icona della nostra infanzia. Parliamo di Marise Wipani, volto indiscusso di serie tv quali: Xena: Principessa Guerriera, Hercules, Soldier, Soldier e così via. È morta a 61 anni e quello che ha lasciato ancora di più senza parole è il fatto che l’attrice se ne sia andata nello stesso giorno del suo compleanno, quasi come a voler lasciare un ultimo colpo di scena prima di abbassare definitivamente il sipario. Come letto da energycue.it e riportato da TgCom24, l’annuncio della sua morte è apparso sul suo profilo Facebook con un post ufficiale: “Marise se n’è andata serenamente oggi, nel giorno del suo 61esimo compleanno, circondata da familiari e amici”.

Come ha poi rivelato la sua amica Jo Storry, come possiamo leggere da, Il Corriere della Sera, l’attrice, pare avesse un cancro al seno e come ha poi dichiarato: “Abbiamo guardato vecchie foto e parlato degli ex fidanzati delle nostre amiche e l’ho ringraziata per la nostra amicizia…”. Con questo triste annuncio, ci stringiamo anche noi alla famiglia, porgendo le nostre più sincere condoglianze.