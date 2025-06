ULTIM’ORA – Scoperta una nuova TORRE DI PISA a pochi metri da Prato | Sui social sono impazziti, scattano selfie con turisti annessi

Sapevi che esiste una nuove Torre di Pisa proprio vicino Prato? E’ talmente bella che tutti ne parlano e vogliono visitarla!

La Torre di Pisa è senza dubbio uno dei capolavori più famosi al mondo, tanto da attirare milioni di visitatori ogni anno.

Situata nel cuore della Toscana, nella Piazza dei Miracoli, questa torre rappresenta il vero e proprio simbolo della città di Pisa.

Si tratta di un’icona che colpisce per la sua originale inclinazione ed eleganza rimasta immutata nel tempo. E’ proprio questa caratteristica infatti, che la rende così affascinante.

Un’imperfezione che invece è diventata la sua vera bellezza. La torre è un esempio straordinario dell’architettura romanica pisana.

Non solo la torre di Pisa ma altri capolavori in Toscana

Chi visita la Torre di Pisa e sale i suoi 294 gradini, affronta un’esperienza unica. La fatica nella ascesa sembra quasi sparire una volta arrivati in cima dove si può ammirare una vista mozzafiato della città di Pisa insieme ad altri monumenti della Piazza dei Miracoli, come il Duomo e il Battistero. La Torre di Pisa è la dimostrazione tangibile che la bellezza può nascere anche dall’errore.

È il simbolo di come l’arte e la natura possano fondersi in un’opera unica, capace di resistere al tempo e di affascinare generazioni. Ma per gli amanti dei capolavori, in Toscana potranno avere la possibilità di scoprirne molte altre. In particolare in provincia di Prato è stata scoperta una nuova Torre di altrettanta bellezza diventata già luogo di visita di tantissimi turisti. Scopriamo allora dove si trova e tutti i dettagli.

Una Torre bellissima da visitare vicino Prato

In provincia di Prato e più precisamente nel comune di Vaiano, si trova una torre, simbolo di potere e bellezza circondata da una natura incontaminata. Si tratta della splendida Torre di Melagrana. E’ una delle quattro fortificazioni presenti lungo il percorso della Via delle Rocche, che collega Montemurlo alla Val di Bisenzio. Nonostante le sue attuali rovine, la torre è ancora oggi un elemento suggestivo del paesaggio e testimonia il passato storico e militare della zona.

L’area dei monti della Calvana si caratterizza da un habitat di origine medievale, con case coloniche e case torri, tra le quali si erge imponente, al limite di una radura sopra Villa Del Bello a Vaiano, la Torre di Melagrana. Costruita con pietra di alberese e di forma rettangolare, la torre si trovava al confine meridionale dell’area influenzata dai conti Alberti. Aveva principalmente una funzione militare, essendo punto di controllo lungo la viabilità che collegava da un lato Montepiano e dall’altro il Mugello.