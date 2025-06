Tutti le chiamano le HAWAII DELLA TOSCANA | Ti accolgono con fiori e Aloha e ti venerano come una divinità greca, vacci subito

Questo posto lo chiamano le Hawaii della Toscana dove ti accolgono con fiori, l’ukulele e Aloha al tuo arrivo.

L’estate è arrivata e i cittadini non vedono l’ora di partire per le vacanze per staccare dalla routine della vita lavorativa e familiare, che molto spesso porta a picchi elevati di stress. Anche perché lo sappiamo bene non è facile gestire tutto.

Questo stress e stanchezza è stato particolarmente acceso in questi ultimi anni, dovuti anche alla pandemia e questo lo capiamo dai dati emersi. Infatti, secondo quanto riportato da aise.it, in merito all’indagine svolta dal Centro Studi del Touring Club Italiano, questa estate il 75% degli italiani ha affermato che farà “sicuramente” un viaggio, mentre un 18% ha dichiarato che lo farà “probabilmente” e soltanto il 2% resterà “certamente” a casa, contro il 5% ancora indeciso che “probabilmente” non lo farà.

Inoltre pare che il 65% sceglierà una destinazione domestica, mentre il 35% potrebbe optare per un viaggio all’estero, seguito dal 28% che sceglierà una meta in Europa. Le mete italiane più gettonate secondo i loro studi saranno Trentino-Alto Adige, Sardegna, Puglia e Toscana.

A tal proposito se è in quest’ultima regione che andrete in vacanza, sappiate che da loro c’è la fantomatica Hawaii della Toscana, dove sarete accolti da un caloroso Aloha, con tanto di ghirlanda di fiori e ukulele.

Cosa vedere alle vere Hawaii

Per quanto possa far piacere avere una piccola Hawaii anche in Toscana, è ovvio che almeno una volta nella vita quella “vera” dovreste visitarla, in quanto sarà un’esperienza che vi resterà per sempre nel cuore. La bellezza dei suoi luoghi, il clima ospitale e festoso, il buon cibo e la compagnia degli abitanti dell’isola, avevano attirato perfino Mago Merlino de, La spada nella roccia, il quale decise proprio di partire per Honolulu, quando aveva bisogno di sbollire la rabbia.

Cartoni della Disney a parte, sono molteplici i luoghi che non potrete assolutamente non visitare, iniziando proprio da Honolulu stessa, seguita dall’Isola di Oahu e dalla località balneare più famosa di questo Stato, cioè Waikiki, tant’è che lo stesso Archibold Menzies disse: “uno di quei paesaggi così interessanti che gli occhi di una mente meditativa non si stancherebbero mai di contemplare”, come possiamo leggere da cosafarei.it. Ovviamente l’itinerario non si ferma qui, in quanto potreste fare surf alla North Shore, o visitare una delle otto isole più antiche dell’arcipelago, cioè Kauai e molto altro ancora.

Le Hawaii della Toscana dove trovarle

In attesa di vedere il famoso Stato degli USA, se quest’anno per le vacanze resterete in patria, non potrete assolutamente non andare a visitare quella che è stata definita come le Hawaii della Toscana. Parliamo della spiaggia “Hawaii Beach”, al centro del Golfo di Follonica, immersa nel cuore della Maremma toscana proprio davanti all’Isola d’Elba.

Grazie alla sua spiaggia bianca e alle acque cristalline questa meta sarà ideale sia per i grandi che per i più piccoli, i quali potranno rilassarsi e godersi la vacanza nel totale relax. La disposizione degli ombrelloni vi permetterà di avere un vasto spazio, per potervi rilassare dopo una passeggiata lungo la spiaggia in totale sicurezza. Non sappiamo se vi accoglieranno con Aloha, ukulele e ghirlande di fiori ma da come riportano da tripadvisor.it, la disponibilità e la cortesia del personale, sono le prime cose che noterete immediatamente al vostro arrivo.