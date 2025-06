L’INPS SORPRENDE TUTTI: 3 mesi di stipendio EXTRA | Ti resta poco tempo per approfittarne, non farne parola con nessuno

Cosa vuol dire che l’INPS sorprende i cittadini con quei 3 mesi di stipendio extra? Facciamo chiarezza in merito.

Non sempre gli stipendi sono aggiornati al carovita. In quanto molto spesso i cittadini fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, dati i forti rincari ai quali sono sottoposti. Per questo motivo durante l’anno cercano di risparmiare il più possibile, dalla spesa alimentare, agli acquisti superflui e così via.

Oltre a queste azioni di risparmio, i cittadini sperano sempre di poter ottenere più bonus e detrazioni possibili, in base ai loro requisiti reddituali. In quanto sono molti gli aiuti a cui aspirare quest’anno sia per quanto riguarda la famiglia che la ristrutturazione in casa.

Soprattutto per chi ha figli, ci sono diversi aiuti interessanti, come per esempio il bonus nido, il bonus mamme lavoratrici sia per le lavoratrici autonome che dipendenti, il bonus spese extra relative alla scuola, arrivando al bonus nuovi nati per i bimbi che sono nati o sono stati adottati nel 2025.

In tutto questo, i lettori sono elettrizzati dalla possibilità di avere 3 mesi di stipendio extra da parte dell’INPS, qualora dovessero soddisfare questi requisiti. Ecco di cosa stiamo parlando.

La difficoltà a bilanciare entrambi gli aspetti di vita

A prescindere che siate single, sposati, conviventi, genitori o non genitori, ogni cittadino riscontra delle notevoli difficoltà nel cercare di bilanciare la vita lavorativa con quella personale. In quanto vorremmo poter riuscire a fare tutto, anche se purtroppo è impossibile, soprattutto per chi lavora con contratto full time.

Per questo molti Stati stanno provando a introdurre la settimana corta lavorativa o quella con meno ore di lavoro al giorno. Proprio perché è risaputo che un lavoratore soddisfatto è un lavoratore che produce con maggior entusiasmo, perché è consapevole del fatto che durante la giornata ha ancora tempo per portare avanti i propri interessi o semplicemente per passare del tempo con i propri cari. Per questo motivo saranno molti coloro che potrebbero apprezzare in maniera significativa quei 3 mesi di stipendio extra.

Come chiedere 3 mesi di stipendio extra

Arrivati a questo punto, sono molti coloro che si stanno chiedendo come fare e in cosa consistono quei 3 mesi di stipendio extra elargiti dall’INPS, di cui si sta parlando molto sui social. Ebbene,

secondo una notizia pubblicata dal profilo Instagram de, IlMilaneseImbruttito e riportata da financecue.it, l’INPS avrebbe annunciato un’estensione di 3 mesi per il congedo parentale dei lavoratori, con una retribuzione dell’80% dello stipendio.

Questa modifica che è stata introdotta con la nuova manovra finanziaria, consente ai genitori di poter usufruire di questa estensione fino ai primi sei anni del bambino. Tale beneficio si applica ai bambini nati, adottati o in affido dal 1° gennaio 2025. Viene esteso anche a chi ha avuto figli nel 2024 e non ha ancora utilizzato il congedo. Entrambi i genitori potranno accedere a questa opportunità, anche perché se nel 2023 la Legge di Bilancio dell’epoca prevedeva soltanto un mese all’80%, aumentandola a due mesi nel 2024. Dove il secondo mese però lo stipendio era al 60%, con la nuova manovra attuale vengono previsti tre mesi, tutti all’80%. Se siete interessati fareste meglio a richiedere informazioni dettagliate al Caf o all’INPS direttamente, presentando la domanda apposita.