Bancomat, questa RICEVUTA ti rovina per sempre | Tutti la stampano e intanto si ritrovano col conto in bianco: Toscana in allerta

Questa ricevuta del bancomat è la rovina in Toscana. La stampano tutti, ma poi si ritrovano con il conto vuotato. La cosa è preoccupante.

Ritirare i soldi al bancomat è un’azione abitudinaria, che si compie con leggerezza, ma che in realtà nasconde molti più pericoli di quanto sembra.

Quello che sta succedendo in Toscana ne è la prova. Tantissime persone dopo aver prelevato il denaro si sono ritrovati improvvisamente con il conto in banca vuoto.

La colpa è della richiesta della ricevuta, che per i truffatori è diventato un ottimo strumento per fregare la gente.

La situazione è preoccupante e subdolo è il modo in cui le persone vengono truffate. Tutta colpa di un foglio di carta e della disattenzione.

Una truffa che sta facendo piazza pulita

“Financecue.it” ha spiegato il modo in cui questa truffa viene messa in atto. In pratica i truffatori approfittano del foglio della ricevuta che viene emessa dallo sportello del bancomat, per prelevare i dati sensibili di chi ne ha fatto richiesta e accedere al suo conto corrente.

Questo perchè spesso le persone le lasciano distrattamente in giro, per esempio nei cestini accanto gli sportelli o ancora a terra. Farlo in realtà è sbagliatissimo, per cui è importante adottare delle precauzioni.

Un pericolo per il conto in banca

Gli esperti di sicurezza, hanno consigliato alcune precauzioni da prendere per evitare di cadere in questi tranelli, che stanno ingannando le persone di tutta Italia, oltre che della Toscana.

“Financecue.it” riporta che come prima cosa è bene evitare di chiedere la ricevuta, soprattutto se non necessario e di controllare regolarmente il proprio saldo per evitare anomalie eventuali. In caso di ricezione dello scontrino è bene poi conservarlo con cura e in caso distruggerlo una volta tornati a casa. Purtroppo è facile cadere in queste truffe, ma con le giuste precauzioni si possono evitare.